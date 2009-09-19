افزایش بودجه برای توسعه شبکه ارتباطی کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید علی علیخانی ظهر شنبه در نشستی با فرماندار راور در خصوص راه های این شهرستان اظهار داشت: استان کرمان بیش از 11 درصد وسعت کشور را به خود اختصاص داده و پهناورترین استان کشور محسوب می شود و در کنار این مسئله با عقب ماندگی های فراوان در زمینه شبکه ارتباطی مواجه است.

وی با اشاره به اقدامات فراوان دولت در زمینه توسعه راههای استان کرمان گفت: اکثر راههای اصلی استان در حال دو بانده شدن است و تحولی در این زمینه در استان در حال رخ دادن است اما به دلیل کمبودهای زیاد در این بخش توسعه شبکه ارتباطی به صرف بودجه مناسب و زمان لازم نیاز دارد.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمان در خصوص اقدامات انجام شده در شهرستان راور گفت: در راستای پیشرفت شبکه ارتباطی این شهرستان 13 طرح با هزینه 55 میلیارد ریال در دست انجام است.

فرماندار شهرستان راور نیز در ادامه با اشاره به کندی طرح باند دوم راور - چترود گفت: احداث این راه می تواند در شهرستان راور تحول به وجود آورد.

هوشنگ غلامرضازاده عنوان کرد: این طرح از مصوبات سفر هیئت دولت به استان است اما باتوجه به کمبود اعتبار و تامین نشدن اعتبارات لازم این طرح با کندی پیش می رود.