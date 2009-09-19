به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف شهردار تهران در مراسم کلنگ زنی حسینیه ومجتمع فرهنگی، ورزشی شهدای کرمانشاه که درآستانه عید سعید فطر وهفته دفاع مقدس صورت گرفت، گفت: هفته دفاع مقدس و فرهنگ ایثار وشهادت یکی از ارزش های جاودانه انقلاب اسلامی است که حفظ و اشاعه آرمانهای آن دوران به نسل امروز تداوم بخش راه شهدا وامام (ره) و حفظ و تحکیم بخش انقلاب وجمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه دو نکته انقلاب ما را پیروز وطی سه دهه حفظ کرده است، گفت: کلمه توحید ، خدامحوری و در راه خدا گام برداشتن و توحید کلمه یعنی وحدت و یکپارچگی دو رمز وپیروزی وحفظ وتداوم بخش انقلاب وآرمان های امام (ره) است.

قالیباف با اشاره به اینکه احداث این مراکز با یاد ونام شهدا می تواند اشاعه دهنده فرهنگ ایثار وشهادت به نسل های بعدی باشد، اظهار کرد: فرهنگ ایثار وشهادت در همه اعصار پذیرفتنی است و ما موظف هستیم متبلور کننده این آرمان ها به نسل امروز باشیم.

براساس این گزارش حسینیه ومجتمع فرهنگی و ورزشی شهدای کرمانشاه با بنایی بالغ بر 7هزارو500 مترمربع در 3طبقه با کاربری های فرهنگی ،ورزشی ومذهبی با طراحی شبستان ،کتابخانه ،دارالقرآن ،مرکز رایانه ، سالن ورزشی و.... در بلوار عدل احداث می شود.