112 مقاله به دبیرخانه جشنواره حکمت سینوی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال مقالات خارجی هنوز به اتمام نرسیده، محققان و پژوهشگران خارجی تا پایان شهریور ماه فرصت دارند مقالات و آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



پیش‌بینی می‌شود تا پایان زمان دریافت مقالات، تعداد آثار دریافتی به حدود 150 مقاله برسد.



این مقالات در 5 بخش ابن‌سینا پژوهی، پزشکی، فلسفی، حکمتانه و مفاخر ایران زمین تهیه شده و داوری آن نیز در 5 بخش فوق توسط هیئتهای داوری تعیین شده انجام می‌شود.

جشنواره "حکمت سینوی" از سوی بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا در همدان برگزار می‌شود .

اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاه اینترنتی www.buali.ir قابل دسترسی است .