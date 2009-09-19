۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

بر اساس اعلام سازمان سنجش؛

نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی سه شنبه اعلام می شود

سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1388 در روز سه شنبه 31 شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز آزمون در روز سه شنبه 31 شهریورماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  قرار می گیرد.

اطلاعیه شرایط و ضوابط ثبت نام از پذیرفته شدگان و همچنین نحوه شرکت معرفی شدگان در مراحل مصاحبه، آزمون عملی و دیگر مراحل گزینش در این آزمون ضمن اینکه در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه 30 شهریوماه منتشر می شود، به همراه فهرست اسامی پذیرفته شدگان و معرفی شدگان مذکور در روز سه شنبه 31 شهریورماه بر روی سایت سازمان نیز قرار داده خواهد شد.

