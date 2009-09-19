نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی سه شنبه اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز آزمون در روز سه شنبه 31 شهریورماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

اطلاعیه شرایط و ضوابط ثبت نام از پذیرفته شدگان و همچنین نحوه شرکت معرفی شدگان در مراحل مصاحبه، آزمون عملی و دیگر مراحل گزینش در این آزمون ضمن اینکه در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه 30 شهریوماه منتشر می شود، به همراه فهرست اسامی پذیرفته شدگان و معرفی شدگان مذکور در روز سه شنبه 31 شهریورماه بر روی سایت سازمان نیز قرار داده خواهد شد.