توافق عراق و ترکیه درباره امضای بیش از 40 توافقنامه همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی "نوا"، جلسات اولین دوره شورای همکاری راهبردی میان ترکیه و عراق در سطح وزیران با توافق درباره امضای بیش از چهل توافقنامه همکاری میان دو کشور در استانبول پایان یافت.



احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی با همتای عراقی خود تاکید کرد : در اجلاس شورای همکاری راهبردی، درباره امضای بیش از چهل توافقنامه میان دو کشور در زمینه های مختلف توافق به دست آمد.



وی همچنین از همکاری جدید میان ترکیه و عراق خبر داد که به گفته وی، محور این همکاری بر چهار نقطه اساسی شامل امنیت مشترک، گفتگوی سیاسی، طرحهای اقتصادی و هماهنگی فرهنگی است.



بر اساس این توافقنامه، شورای همکاری راهبردی عراق و ترکیه حداقل یک بار در سال در سطح نخست وزیران دو کشور که ریاست شورا را به صورت متناوب بر عهده خواهند گرفت، و همچنین حداقل سه نشست در سطح وزیران به ریسات وزیران امور خارجه دو کشور برگزار خواهد کرد.



مقامهای ترکیه و عراق از روز پنجشنبه 26 شهریور، مذاکرات خود درباره همکاری راهبردی مشترک در زمینه های مختلف را در استانبول آغاز کرده بودند.

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