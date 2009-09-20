معصومی در جمع ملی پوشان فوتسال حضور یافت/ استقبال گرم از کاپیتان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه بابک معصومی در تمام دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال مقابل برزیل بصورت عضوی افتخاری روی نیمکت مربیان خواهد نشست، وی از صبح امروز با حضور در کمپ تیم‌های ملی در تمرینات این تیم حضور یافت.

معصومی که دوران بهبودی بیماری سرطان را پشت سر می گذارد، در بدو ورود با استقبال بسیار خوبی از سوی کادرفنی و بازیکنان ملی پوش مواجه شد و در محیطی بسیار گرم و صمیمی همکاری‌اش را با این تیم آغاز کرد.

عضویت افتخاری بابک معصومی در جمع کادر فنی تیم ملی فوتسال، در راستای ارج نهادن به بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال کشورمان صورت گرفته که چندی است از بیماری سرطان خون رنج می برد.

فصل جدید مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور نیز با حضور معصومی افتتاح شد و کمیته فوتسال از این بازیکن پیشین تیم ملی تقدیر به عمل آورد.