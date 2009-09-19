گسترش همکاری ایران و اندونزی بدلیل مواضع مستقل در برابر نظام سلطه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوترابی فرد در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم اندونزی بعنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان گفت: عزت دینی و پایه های محکم اعتقادی مردم اندونزی موجب افزایش عزت و اقتدار جهان اسلام است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار با اشاره به همکاری خوب دو پارلمان ایران و اندونزی در تشکیل مجمع مجالس آسیایی اظهار امیدواری کرد این همکاریها در تمامی زمینه ها بین دو کشور گسترش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مواضع مستقل دولت ، مردم و مجلس اندونزی در برابر نظام های سلطه بویژه رژیم صهیونیستی ، گسترش ارتباطات و همکاری های ایران و اندونزی را بیش از پیش ضروری می نماید.

ابوترابی فرد در ادامه این دیدار با اشاره به حضور شکوهمند مردم کشورمان در راهپیمایی روز قدس گفت: علیرغم دسیسه های متفاوتی که استبکار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس ولابی صهیونیستی و رسانه های جمعی جهانی خوشبختانه توطئه های آنها نقش بر آب شد.

وی افزود: حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی روز گذشته نماد برجسته ای از پیوندهای مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

مهیمین اسکندر نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در نزد ملل مسلمان جهان گفت: ما پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در فن آوری های مختلف را پیشرفتهای جهان اسلام و متعلق به همه مسلمانان می دانیم.

نائب رئیس مجلس اندونزی در ادامه این دیدار از تلاشهای کشورمان برای تشکیل مجمع مجالس آسیایی تقدیر کرد و خواستار بسط و گسترش همکاری های مجالس دو کشور گردید.

در ادامه این دیدار دوطرف درباره همکاریهای آموزشی، علمی و انتقال تجربه های صنعتی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.