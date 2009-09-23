رسانه ها به ویژگیهای مثبت فرهنگی غرب استان تهران نپرداخته اند

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: رسانه ها باید دیدی واقع بینانه داشته باشند و تنها به مسائل منفی و نکات نامطلوب فرهنگی غرب استان تهران نپردازند.

وی ادامه داد: به طور کلی رسانه های غرب استان تهران بیش از هر چیزی به آسیبها و کمبودها توجه کرده اند و پتانسیلها و توانمندیها فرهنگی و اجتماعی را فراموش کرده و بیشتر به ضعفها و محرومیتها توجه کرده اند..

این مسئول بیان کرد: البته هیچ کس منکر کمبودها و محرومیتهای شهرهای غرب استان تهران نیست ولی لازم است به موازات نشان دادن محرومیتها و کاستیها نقاط درخشان و مثبت این مناطق را نیز نشان داده شوند.

عروجی خاطرنشان کرد: رسانه ها باید به مخاطبان خود یک دید کامل و جامع بدهند تا این مخاطبان در شناخت هر چه بهتر و کاملترنسبت به غرب استان تهران موفقتر باشند.

رسانه ها و روابط عمومیها نقش بسیار مهمی در انعکاس واقعیات مثبت دارند

عروجی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: رسانه ها و روابط عمومیها نقش بسیار مهمی در خصوص انعکاس واقعیات مثبت بر عهده دارد و از آنها انتظار می رود که این به موازات پرداخت به مشکلات به نکات مثبت و توانمندیهای فرهنگی و اجتماعی نیز بپردازند و با همکاری هم این این نقش را به خوبی ایفا کنند.

مدیرکل کمیته امداد غرب استان تهران در خصوص فعالیتهای این کمیته نیز اظهار داشت: این کمیته به موازات سایر کمیته های امداد در کشور، فعالیتهای بسیار خوبی انجام می دهد که این فعالیتها نیازمند اطلاع رسانی رسانه ها است و این اطلاع رسانی بسیار ضروری محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از فعالیتهای کمیته امداد اجرای طرح حج فقرا است که این امر با کمک خیران نیکوکار انجام می شود و طی آن افراد کم بضاعت به زیارت امام رضا(ع) فرستاده می شوند.

حج فقرا تنها یکی از فعالیتهای مطلوب کمیته امداد است

عروجی در آخرین بخش سخنان خود نیز اضافه کرد: فعالیتهای و طرحهای بسیار خوبی در کمیته امداد صورت می گیرد و حج فقرا تنها یکی از آنها است.

این مسئول یادآور شد: البته اقدامات فرهنگی مطلوب تنها به کمیته امداد منطقه غرب استان تهران اختصاص ندارد و در این منطقه ادارات زیادی هستند که سابقه درخشان فعالیتهای مطلوب فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه خود داشته و دارند.