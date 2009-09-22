امکانات کنترل حوادث غیرمترقبه در جاده چالوس جوابگوی نیازها نیست

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر آسارای کرج فاقد آتش نشانی است که این امر به ضرر شهروندان این بخش و نیز مسافران جاده چالوس است.

وی ادامه داد: وجود آتش نشانی در بخشی که چندین کیلومتر از جاده چالوس از آن می گذرد، یک ضرورت است و باید به این امر توجه ویژه شود.

این مسئول بیان کرد: اگر آسارا به آتش نشانی مجهز شود، هم نیاز شهروندان آن پاسخ داده می شود و هم امکانات کنترل حوادث غیرمترقبه از جمله آتش سوزی در جاده چالوس افزایش می یابد.

احتمال بروز حوادث غیرمترقبه در جاده چالوس زیاد است

بخشدار آسارا خاطرنشان کرد: جاده چالوس یک جاده پرتردد است و به تبع این امر احتمال بروز حوادث غیرمترقبه در آن نیز افزایش می یابد که باید برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر در حین حوادث امکانات امداد و نجات را در این منطقه افزایش داد.

باقری یادآور شد: گرچه تاکنون حادثه خطرناکی در بخش آسارا اتفاق نیفتاده اما به هرحال وجود آتش نشانی جزو ضروریات یک منطقه است و یک نیاز مسلم محسوب می شود.

آتش نشانی آسارای کرج تا اواخر پاییز راه اندازی می شود

باقری بیان کرد: به دنبال پیگیری های صورت گرفته، قرار شده کار تجهیز و تکمیل آتش نشانی بخش آسارا و نیز تکمیل تجهیزات آن تا اواخر پاییز به پایان برسد و راه اندازی شود.

بخشدار آسارا ادامه داد: امید می رود کار تکمیل نیروی انسانی این آتش نشانی نیز تا اواخر پاییز تکمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: آتش نشانی آسارای کرج در منطقه "ری زمین" در وسعت 220 متر مربع در سه طبقه ساخته شده است و در حال حاضر تنها به تجهیزات نیاز دارد.

این مسئول یادآور شد: برای تکمیل تجهیزات این آتش نشانی، 80 میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

باقری اضافه کرد: در حال حاضر هنگام رخ دادن حادثه یا تصادف در جاده چالوس، نیروهای اورژانس و هلال احمر، خدمات لازم را ارائه می کنند.