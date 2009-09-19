۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

بارش برف کلاردشت را سفیدپوش کرد

ساری - خبرگزاری مهر: بارش برف شب گذشته در علم کوه و تشدید این بارندگی در امروز موجب سفیدپوش شدن بخش گردشگری کلاردشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، بارش برف شب گذشته در ارتفاعات علم کوه شدت یافته و سبب تداوم این بارندگی از امروز در بخش هایی از شهر کلاردشت و سفیدپوش شدن این شهر گردشگرپذیر شده است.

هم اکنون تمامی قلل بیش از چهار هزار متر علم کوه و تخت سلیمان در منطقه کلاردشت استان مازندران پوشیده از برف شده و سفیدپوش شده است.

سرمای هوا در دو روز اخیر مردم منطقه را به استفاده از وسایل گرمازا در 89 امین روز سال 88 کشانده است.

از سویی گفته می شود بارش برف به بخشهایی از مناطق هزارجریب بهشهر، دو هزار و سه هزار تنکابن نیز رسیده است.

مازندران دارای اقلیم متفاوت خشک، خنک و سرد در سه منطقه شرق، مرکز و کوهستانی مازندران است.

