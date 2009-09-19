انصراف از طرح سپر موشکی؛ کرنشی رقت آور در مقابل تجاوزات روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود اقدام اوباما مبنی بر لغو طرح دفاع موشکی عظیم ایالات متحده در اروپای شرقی را با حملات اتمی آمریکا به ژاپن در جریان جنگ دوم جهانی مقایسه کرد و با لحنی طعنه آمیز نوشت : همانطور که بمب هیروشیما برای "ازسرگیری" (Reset) مناسبات با ژاپن کافی نبوده و باید بمبی هسته ای ناکازاکی را نیز هدف قرار می داد تا آمریکا بتواند رابطه خود با ژاپن را به درستی از سر بگیرد، شش دهه پس از این جریان می بینیم تنها بمب عذرخواهی ماه می اوباما در قبال روسیه کافی نبوده و روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا با رها ساختن بمب خبری دیگری مجددا در مقابل روسیه کرنش کرد.

وسلی پرودن (Wesley Pruden) سردبیر بازنشسته واشنگتن تایمز در این تحلیل تحت عنوان "هدیه کریسمس زودتر از موعد به دست پوتین می رسد" افزود : اوباما در تلاش برای از سرگیری روابط با روسیه تصمیم گرفت ترتیباتی را که دولت قبلی آمریکا با ظرافت به اجرا گذاشته بود برهم بزند و غافلگیر کردن مسکو در این رابطه برای او به قدری اهمیت داشت که جمهوری چک و لهستان تنها طی تماسهای تلفنی نیمه شب قبل از اعلام لغو طرح دفاع موشکی از جریان با خبر شدند.

نویسنده در ادامه تحلیل خود نوشت : در حالی که جمهوری چک و لهستان از ضربه وارد آمده به آنها و احساس حقارت ناشی از آن به خود می پیچند، اوباما خبر رسمی لغو طرح دفاع موشکی آمریکا را دقیقا در هفتادمین سالگرد حمله روسیه به شرق لهستان که نخستین ثمره هیتلر- استالین در سال 1939 بود، اعلام کرد.

پرودن ضمن محکوم کردن عدم آگاهی رئیس جمهور آمریکا از تاریخ سیاسی افزود : این رئیس جمهور صرفا" مشغول به کارگیری الفاظ شیرین است و کاری به کار تاریخ ندارد.

پرودن نوشت : این مسئله تا به حال سابقه نداشته که رئیس جمهوری آمریکا "دفاع از منافع استراتژیک مشترک دو کشور" را برعهده ظرفیتهای دفاعی رقیبی قرار دهد که نمی توان به او تکیه کرد؛ به زعم رئیس جمهوری آمریکا، دفاع در مقابل موشکهای دوربرد از این پس دیگر فاقد اهمیت است. زمانبندی این اعلام موضع گرچه برای جمهوری چک و لهستان توهین آمیز بود، برای کاخ سفیدی که تلاش دارد هرگز نگذارد یک وضعیت بحرانی به هدر برود، فرصتی مناسب به شمار می آید.

نویسنده به نقل از نایل گاردینر (Nıle Gardıner) تحلیلگر دیلی تلگراف لندن نوشت : این ماجرا خبر بدی برای تمام کسانی است که به تعهدات آمریکا در قبال دفاع از اروپا اهمیت می دهند. این نشانگر کرنشی رقت آور در مقابل تجاوزات روسیه بوده و به معنای آمادگی کاخ سفید برای قربانی کردن متحدان آمریکا با شتابزدگی سیاسی است.