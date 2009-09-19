افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک سینا

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک سینا به سپرده های سرمایه گذاری 5 ساله 5/18 درصد سود علی الحساب به صورت سالانه پرداخت می کند که این میزان سود پرداختی به صورت ماهانه 5/17 درصد و در سررسید 130 درصد است.

همچنین سود پرداختی این بانک به سپرده های چهارساله 18درصد به صورت سالانه است که در صورت دریافت آن در اول هر ماه از سوی سپرده گذاران این سود 17 درصد محاسبه خواهد شد و همچنین در سررسید این میزان معادل 90 درصد است.

سود پرداختی بانک سینا به سپرده های سه ساله هم به صورت سالانه 17 درصد اعلام شده که سود ماهانه بن سپرده ها 16 درصد محاسبه می شود و در سر رسید معادل 59 درصد است.

به سپرده های دو ساله و یک ساله نیز به ترتیب 5/16 و 3/15 درصد سود علی الحساب تعلق می گیرد که سود ماهانه این سپرده ها به ترتیب 5/15 و 5/14 درصد است و در سررسید به ترتیب 35 و 3/15 درصد است .

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری چهار ماهه در سر رسید 5/12 درصد و به صورت ماهانه 12 درصد و سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار نیز 9 درصد است.