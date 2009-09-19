200 میلیارد تومان برای خرید تضمینی ارقام پرمحصول برنج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، مجید پارسانیا بعد از ظهر شنبه در مراسم اولین خرید تضمینی برنج شهرستان بابل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته 17 هزار تن خرید ارقام پر محصول برنج توسط دولت صورت گرفته در حالیکه تولید این محصول به مراتب بیشتر از خرید آن بوده است.

وی افزود: در سال جاری 200 میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی ارقام پر محصول برنج اختصاص یافت که با مساعدت بانک های مرکزی وعامل این تسهیلات در اختیار ما قرار گرفته ودر حال حاضر مشکلی از نظر نقدینگی نداریم و با دستور وزیر بازرگانی این کار در حال انجام است.

پارسانیا یکی از دلایل خرید ارقام پر محصول برنج توسط دولت در سالیان گذشته را وجود کالابرگ برنج در کشور برشمرد.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل عدم وجود این کالابرگ در کشور خرید تضمینی ارقام پرمحصول توسط دولت صورت نگرفته و خرید تضمینی بستگی به تولید کننده داشت که چه میزان از محصول خود را به بازار عرضه کند و چه مقدار از محصول خود را برای خرید تضمینی به مراکز خرید بفرستد.

وی بیان داشت: زمانی که وزیر بازرگانی از مجلس رای اعتماد گرفت تمام هم و غم خویش را برای حل مشکلات خرید برنج از کشاورزان متمرکز کرده و با تجربه ای که مدیران منطقه ای ما از سال های گذشته داشتند وزیر ابلاغ کرده در کوتاه ترین زمان ممکن خرید ارقام پر محصول برنج را آغاز کنند که خوشبختانه درحال حاضر شاهد این موضوع هستیم.

پارسانیا تصریح کرد: در حال حاضر سامانه خرید گندم و خریدهای تضمینی در کشور فعال شده و بانک ملت به عنوان بانک مجری در شعبه مرکزی و منطقه ای شروع به فعالیت کرده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان داشت: دولت برای جلوگیری از ورود برنج های خارجی و فروش ارقام محلی کشاورزان تعرفه ورود برنج های خارجی به داخل کشور را 50 درصد افزایش داده است تا شرایط بازار به نفع کشاورزان تغییر کند.