فردیناند به رونالدو هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر کریس رونالدو پس از سپری کردن شش فصل موفقق در اولدترافورد، تابستان امسال با انعقاد قراردادی به ارزش 80 میلیون پوند به تیم فوتبال رئال مادرید پیوست.

ریو فردیناند در گفتگو با اسپورت مگزین اظهار داشت: من با او (رونالدو) ارتباط تلفنی دارم. به عقیده من ما و رئال مادرید با یکدیگر بازی خواهیم کرد.

مدافع منچستریونایتد افزود: شما می خواید مقابل بهترین ها بازی کنید و او بهترین است. رونالدو پیش از بازی به شما سلام می کند و بعد دست می دهد اما باید بداند ما خیلی محکم و جدی مقابل او خواهیم ایستاد.