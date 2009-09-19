کشتی مغروقه النا از آب بیرون کشیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس بنا به درخواست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشتی " النا " متعلق به کشور روسیه که چند سال قبل در سواحل بندر انزلی غرق شده بود به این بنیاد هدیه خواهد شد.



قرار است از محل فروش این کشتی، بخشی از نیازمندی های مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان مازندران تامین شود.

این کشتی روسی به طول 114 متر، عرض 13.20 متر و با ظرفیت دو هزار و 457 تن در سال 1379 بر اثر سانحه ای غرق و در عمق 24 متری از سطح دریای خزر قرار گرفته بود.



بر اساس توافق های به عمل آمده قرار است با توجه به نا مساعد بودن شرایط جوی دریای خزر، عملیات خارج سازی این کشتی مغروقه در سال آینده توسط تاسیسات بندری امیر آباد بهشهر انجام بگیرد.

