تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور ملت ایران در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی قدس و انتفاضه در این بیانیه آورده است: دیروز کسی در خانه نمانده بود، از زن و مرد، پیر و جوان، همه و همه با دستانی مشت کرده ، با گام هایی استوار و اراده هایی راسخ و پولادین، کمر همت بسته، و در صفوفی به هم پیوسته، یکپارچه و متحد فریاد آزادی و رهایی قدس شریف را سردادند.

از خیزش عظیم اقیانوس متلاطم ملت رشید و قهرمان ایران اسلامی در صفوفی متحد، منسجم علیه ظلم و جور طواغیت زمانه به ویژه رژیم غاصب و اشغالگر قدس و حضور مجدانه، مقتدرانه و یکپارچه ملت عظیم الشأن ایران تقدیر و تشکر نمود.

ملت رشید و سرافراز و خداجوی ایران اسلامی و مردم مومن و روزه دار انقلابی بار دیگر با لبیک به ندای ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی ، همدردی خود را با مردم مسلمان، مظلوم و بی دفاع فلسطین مقاوم فریاد زدند و پس از گذشت سه دهه از ابتکار معجزه آسای حضرت امام خمینی(رضوان الله علیه) بر آرمان قدس شریف مهر تایید دیگری زدند.

راهپیمایی روز جهانی قدس، روز به اهتزاز درآمدن پرچم اسلام و پیروزی حق بر کفر است که هر ساله به دست توانای جوانان رشید ملت ایران بر قله اقتدار به نمایش گذاشته می شود تا هر روز ستونی از ستون های سست استکبار فرو ریزد.

ملت شریف ایران اسلامی روز جهانی قدس را روز اسلام و عرصه نمایش وحدت، انسجام و اتحاد اسلامی خود و حمایت های همه جانبه امت اسلامی از آرمانهای فلسطین و قدس شریف ساختند و بر دشمن مسلمین صهیونیست جنایتکار غاصب فریاد برآوردند: مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و ندای آزادی و رهایی بیت المقدس به عنوان اولین قبله مسلمین جهان و قلب تپنده اسلام که جغرافیایی به وسعت قلوب تمامی شیعیان دارد، سر دادند و تعلق قدس به جهان اسلام را با بانگ رسای تکبیرهای خود به گوش جهانیان رساندند.

مردم روزه دار در واپسین روزهای ایام پرخیر و برکت ماه ضیافت الهی و در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان در سی امین راهپیمایی سراسری، عظیم و مردمی روز جهانی قدس ، ابتکار ارزنده امام راحل (رضوان الله علیه) ارج نهاده و با محکومیت هر نوع فتنه و تفرقه در صفوف به هم پیوسته مسلمین لزوم برچیدن بساط اشغالگری از جغرافیای جهان اسلام را به قدرت های استکباری گوشزد نمودند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این همه خلوص و شور و اشتیاق پاک مردم رشید ایران اسلامی را گرامی داشته و به پاس تمام این همه اخلاص دست و بازوان تمامی راهپیمایی کنندگان را بوسه باران می کند و امت همیشه در صحنه ایران اسلامی را که در آستانه فرا رسیدن عید رمضان قرار دارید، به نماز پرصلابت عید فطر که به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در دانشگاه تهران برگزار می شود دعوت می کند.