روش کنفدراسیون تیروکمان آسیا اشتباه است /جایزه بزرگ بدون جایزه!

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله چهارم رقابتهای تیراندازی باکمان جایزه بزرگ آسیا در حالی به میزبان هند در شهر کلکته برگزار شد که به اذعان بسیاری از شرکت کنندگان و حتی خود هندی‌ها میزبانی ایران در مرحله قبل این رقابتها در سطح بسیار بالایی قرار داشت.

وی افزود: میزبانی هندی‌ها در این مرحله از مسابقات از نظر ترانزیت، اسکان، غذا، شیوه برگزاری دیدارها بسیار ضعیف تر از رقابتهای جایزه بزرگ آسیا در تهران(خردادماه سال جاری) بود.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان خاطرنشان کرد:هرچند که به نظر می‌رسد این تیم تنها به واسطه تجربه خود موفق به کسب این نتایج شدند و اگر تمرینات و تدارکات بهتری داشتند می توانستند نتایج درخشان تری بگیرند. نماینده ایران در این مسابقات نتایج نسبتا خوبی گرفت و ما هم از کسب این سه مدال در بخش تیمی و دو نشان نقره انفرادی رضایت داریم.

وی با اشاره به اینکه روال بعدی در مسابقات جایزه بزرگ آسیا دنبال می‌شود و قطعا من این رویه را تغییر خواهم داد، گفت: رقابتهای جایزه بزرگ تیروکمان آسیا در چند مرحله برگزار می‌شود که برگزاری آن بصورت تشریفاتی بوده و از سوی میزبان هیچ جایزه ای به تیم ها ونفرات برتر اهداء نمی‌شود در حالیکه در تمام دنیا رسم بر پرداخت جوایز به بازیکنان برتر است و ما نیز در مسابقات تهران این کار را انجام دادیم.

صفایی ادامه داد: هرچند مسئولان آسیایی از پرداخت جایزه به مدال آوران شانه خالی کردند اما فدراسیون بمنظور تشویق بازیکنان این تیم به نفراتی که در بخش انفرادی مدال آوردند مبلغی را به عنوان پاداش اهداء کرد.

تیم سرمایه گذاری مس سرچشمه ایران به عنوان نماینده کشورمان در چهارمین مرحله رقابتهای تیراندازی باکمان جایزه بزرگ آسیا در هند شرکت و صاحب دو نشان نقره انفرادی و سه مدال برنز تیمی شد.