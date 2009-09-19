۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۵۱

وزیر ارشاد درگذشت مدیر مسئول ایران سپید را تسلیت گفت

دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت جانباز روشندل کیومرث صفدریان مدیر مسئول روزنامه ایران سپید پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت ارشاد پیام دکتر سیدمحمد حسینی را به این شرح اعلام کرد: اگر قلم عالِم برتر از خون شهید است، جایگاه آن که هم قلم می‌زند و هم در مسیر شهادت قدم می‌زند، نزد خدای برترین کجا قرار می‌گیرد؟

خوب می‌دانم که جانبازی، آن هم وقتی که با هر دم و بازدمی از یک آه پنهان گوش دلمان آزرده می‌گردد، چقدر سنگین‌تر از شهادت، دل خانواده را خم می‌نماید و دل‌ها را مشحون از غم!

شهادت جانباز روشندل کیومرث صفدریان مدیر مسئول روزنامه ایران سپید برای مطبوعات زخم دار و مایه افتخار است. رسانه، شهیدی دیگر تقدیم  این نظام کرد. جایگاهش رفیع و تعمیم نگاهش وسیع باد.

