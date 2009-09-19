وزیر ارشاد درگذشت مدیر مسئول ایران سپید را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت ارشاد پیام دکتر سیدمحمد حسینی را به این شرح اعلام کرد: اگر قلم عالِم برتر از خون شهید است، جایگاه آن که هم قلم میزند و هم در مسیر شهادت قدم میزند، نزد خدای برترین کجا قرار میگیرد؟
خوب میدانم که جانبازی، آن هم وقتی که با هر دم و بازدمی از یک آه پنهان گوش دلمان آزرده میگردد، چقدر سنگینتر از شهادت، دل خانواده را خم مینماید و دلها را مشحون از غم!
شهادت جانباز روشندل کیومرث صفدریان مدیر مسئول روزنامه ایران سپید برای مطبوعات زخم دار و مایه افتخار است. رسانه، شهیدی دیگر تقدیم این نظام کرد. جایگاهش رفیع و تعمیم نگاهش وسیع باد.
نظر شما