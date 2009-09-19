روسیه نسبت به سخنان احمدی نژاد درباره هولوکاست واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آندری نسترنکو" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای ادعا کرد : چنین سخنانی از جانب هر کسی که بیان شده باشند، مغایر حقیقت بوده و کاملا غیر قابل قبول هستند.

در ادامه این بیانیه ادعا شده است : تلاش برای بازنویسی تاریخ به ویژه در زمانی که درست در هفتادمین سالروز آغاز جنگ جهانی دوم هستیم یک تجاوز به خاطرات تمام قربانیان این جنگ و تمام کسانی است که علیه فاشیسم مبارزه کرده اند.

نسترنکو همچنین در بیانیه خود مدعی شده است : ایراد چنین سخنانی هیچ کمکی به ایجاد یک جو بین المللی برای کمک به ایران نمی کند.

براساس این گزارش، سخنان روز گذشته رئیس جمهوری ایران درباره هولوکاست در روز جهانی قدس، خشم حامیان رژیم صهیونیستی را برانگیخته به طوری که آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا نیز نسبت به آن واکنش نشان داده اند.