لزوم مخالفت گروههای سیاسی با حضور آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مرکز اطلاع رسانی عراق، "جمال جعفر آل ابراهیم" از همه طرفها و گروههای سیاسی خواست با حضور آمریکا در عراق به ویژه در پی اقدامات تجاوزکارانه متعدد آمریکایی ها پس از اجرای توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن، مخالفت کنند.



آل ابراهیم تاکید کرد از همان ابتدا با اشغال عراق از سوی آمریکا و همپیمانانش و ورود آنها به خاک کشور مخالف بود.



نماینده پارلمان عراق در عین حال خاطر نشان کرد : مقاومت حق ملتها است به ویژه اینکه آمریکا به عنوان اشغالگر وارد عراق شد و رسما با تبدیل مخالفان عراقی(مخالفان رژیم صدام) به مشاوران، آن را اعلام و آنها را از اداره کشور که در دست به اصطلاح حاکم مدنی(پل برمر) بود، دور کرد.



آل ابراهیم گفت وعده هایی که از سوی آمریکا پیش از اشغال عراق به مخالفان (رژیم صدام) داده می شود، در آن هنگام زیر پا گذاشته شد که در آن هنگام، عراقی ها اشغالگری را رد و مقاومت را آغاز کردند، این مقاومت برای بازپس گیری حاکمیت بود.