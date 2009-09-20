فرزین معاون اقتصادی وزارت اقتصاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم انتصاب دکتر محمدرضا فرزین آمده است: نظر به سوابق برجسته علمی و تجربی، تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون امور اقتصادی منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود تمامی مساعی خود را برای بهره‌مندی از توان تخصصی همکاران معاونت، افزایش ارتباط با محافل علمی و پژوهشی و گسترش دایره مشورت با صاحبنظران و فعالان عرصه اقتصاد به منظور مطالعه و تدوین سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی به کار گیرید.

همچنین در بخش دیگری از این حکم آمده است: پشتیبانی علمی از حوزه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، طرح تحول اقتصادی و برنامه پنجم، شایسته اهتمام ویژه و تعمیق مطالعات کاربردی و ساماندهی نظام پژوهش‌های اقتصادی مورد تاکید است.

محمدرضا فرزین که پیش از این سمت سخنگوی طرح تحولات اقتصادی دولت نهم را داشت، دارای مدرک دکترای اقتصاد با گرایش بخش عمومی و تجارت بین‌الملل است.

وی همچنین دارای تالیفات و تحقیقات متعددی در حوزه اقتصاد است که بررسی تئوری رشد درون‌زا در ایران، بررسی آثار سیاست‌های حمایتی در صنعت فولاد، ترجمه اقتصاد باز و مخالفان آن، آسیب‌شناسی شبکه توزیع در ایران و سیاست‌های پیشنهادی در راستای چشم‌انداز از جمله تالیفات معاون جدید امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

بررسی سهم رشته‌های صنعتی اولویت‌دار در ارزش افزوده کل صنعت و بررسی میزان اشتغال‌زایی و هزینه ایجاد اشتغال در صنایع، طرح آسیب‌شناسی شبکه توزیع در ایران و ارزیابی امنیت اقتصادی در ایران نیز از جمله کارهای تحقیقاتی فرزین به شمار می رود.

در سوابق اجرایی معاون جدید امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان به سمت‌هایی چون مدیر برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان (1378-1374)، دبیر ستاد برنامه بیست ساله بنیاد مستضعفان و جانبازان(1378-1376)، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی (1380)، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت بازرگانی (1381)، عضویت در شورای عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی (1381)، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (1382)، عضویت در شورای برنامه‌ریزی اصناف وزارت بازرگانی، عضویت در شورای برنامه‌ریزی پژوهش وزارت بازرگانی و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی (1387) اشاره کرد.

گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمدهادی زاهدی وفا که پیش از این معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود را به سمت مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.