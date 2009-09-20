آغاز مرحله دوم آزادسازی صنعت بیمه از مهرماه

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات طرح تحول صنعت بیمه گفت: ورود سهام شرکتهای بیمه به بورس برای عرضه به بخش خصوصی نقطه عطفی برای ورود صنعت بیمه به بازار سرمایه کشور و اصلاح نظامها و ساختارهای این صنعت است.

رئیس شورای عالی بیمه از آغاز اجرای دومین مرحله اصلاح نظام تعرفه صنعت بیمه در مهرماه سالجاری خبر داد و گفت: در این مرحله تعرفه برخی از رشته های بیمه ای را پس از تصویب شورای عالی بیمه آزاد سازی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه این مرحله بخشی از مرحله بندی آزادسازی در راستای رقابتی کردن پوشش های مختلف بیمه ای است، اظهار داشت: براساس برنامه های زمان بندی شده آزاد سازی تعرفه های صنعت بیمه بجز بیمه شخص ثالث حداقل باید طی ۵ سال یعنی تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه انجام شود که حدود شش ماه از اجرای آن گذشته است.

فرشباف گفت: بر اساس مدل عملیاتی آزاد سازی تعرفه ها تا دو سال این رشته ها ارائه می شود و به مدت یک تا یک و نیم سال نیز برای اجرای آن تمرین خواهد شد، زیرا شرکتهای بیمه بر اجرای آن با توجه به محدودیتها نیاز به نیروهای متخصص دارند.

وی با بیان اینکه صلاحیت فنی این متخصصین باید به تایید بیمه مرکزی برسد، اظهار داشت: بیمه مرکزی نظارت مالی دقیق و مستمری بر عملکرد شرکتهای بیمه در این راستا خواهد داشت.