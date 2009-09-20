به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره قرآنی با محوریت آیه 31 سوره اعراف "کلوا و اشربوا و لا تسرفوا" از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف ترویج فرهنگ و هنر دینی و با شعار محوری "قناعت و سادهزیستی" در دو بخش ادبی و هنرهای تجسمی برگزار میشود.
در بخش ادبی شرکتکنندگان لازم است اشعار خود را در قالبهای کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت دهند. شعرا و نویسندگان میتوانند حداکثر 5 اثر و نویسندگان خاطره حداکثر 2 خاطره خود را به جشنواره ارسال کنند.
در هر رشته سه نفر برگزیده و آثارشان در قالب کتاب جشنواره منتشر میشود.
آخرین مهلت دریافت آثار پنجشنبه 16 مهرماه، انتخاب و داوری مرحله نهایی هفته سوم مهر و اختتامیه و مراسم اهدای جوایز آبان سالجاری خواهد بود.
علاقمندان میتوانند آثار خود را به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی بزرگراه نیایش، خیابان اسفندیاری، شماره 35، موزه هنرهای دینی امام علی(ع) ارسال کنند.
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