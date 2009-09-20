مهمترین اخبار اقتصادی مهر در 48 ساعته گذشته

مذاکره با دولت برای انتشار اوراق مشارکت آبفا

سرپرست وزارت نیرو از رایزنی با دولت برای انتشار اوراق مشارکت بخش آب و فاضلاب خبر داد و گفت: این اوراق علاوه بر طرح فاضلاب تهران، برای 20 طرح دیگر این حوزه منتشر می شود.

مجید نامجو در گفتگو با مهر گفت: وزارت نیرو قصد دارد علاوه بر انتشار اوراق مشارکت برای طرح فاضلاب تهران و تصفیه خانه این شهر، برای 20 طرح دیگر بخش آب و فاضلاب کشور نیز اوراق مشارکت منتشر کند.

سرپرست وزارت نیرو افزود: هدف ما تامین اعتبار این طرحها و اجرای هرچه سریعتر آنها است. بر این اساس، از طریق کمیسیون تخصصی دولت، مشغول پیگیری و کسب مجوزهای مربوطه هستیم.

وی تصریح کرد: می خواهیم این اوراق را به نحوی به دست مردم دهیم که از بازدهی و سوددهی لازم برخوردار باشد.

به گفته نامجو، وزارت نیرو قصد دارد 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت را برای طرحهای آب و فاضلاب در دست اجرای خود به فروش رساند، این درحالی است که بالغ بر 300 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه های در دست اجرا پیش بینی شده است که 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت، 100 میلیارد تومان منابع دولتی و 100 میلیارد تومان منابع داخلی خواهد بود.

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اجرای طرح جمع آوری بخارات بنزین در جایگاهها به تاخیر افتاد

رئیس سندیکای جایگاه داران بنزین سراسر کشور با اشاره به عدم استقبال بخش خصوصی از ساخت جایگاه های بنزین در کلانشهرهای کشور، گفت: هم اکنون اجرای طرح جمع آوری بخارات بنزین در جایگاهها به دلیل عدم تامین تجهیزات با تاخیر همراه شده است.

بیژن حاج محمد رضا در گفتگو با مهر با اشاره به عدم تمایل بخش خصوصی برای ساخت جایگاه های بنزین در کلان شهرهای کشور گفت: تاکنون طرحهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران خصوصی در این بخش نتیجه بخش نبوده است.

وی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش وام 600 میلیون ریالی برای ایجاد هر تلمبه بنزین در تهران پیش بینی کرده است، بیان کرد: اما با وجود اختصاص این وام بدون بهره به دلایل مختلف بخش خصوصی تمایلی برای ساخت جایگاه بنزین ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه بازپرداخت این وام از محل کارمزد جایگاهداران تامین می شود، گفت: این موضوع موجب شده که دوره بازگشت سرمایه ساخت جایگاه برای سرمایه گذاران خصوصی طولانی شود که این موضوع توجیه اقتصادی این طرح را کاهش می دهد.

رئیس سندیکای جایگاه داران سراسر کشور از ارزش افزوده بالای قیمت زمین در تهران و برخی کلان شهرهای کشور به عنوان یکی دیگر از مشکلات پیش روی ساخت جایگاه های بنزین توسط بخش خصوصی یاد کرد و افزود: از سوی دیگر اعمال محدودیت های فراوان در عرضه سوخت در جایگاه ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مانع ورود بیشتر بخش خصوصی به این بخش شده است.

حاج محمد رضا در ادامه از تاخیر در اجرای طرح کهاب "جمع آوری بخارات بنزین در جایگاه های سوخت" خبر داد و گفت: با توجه به کاهش آثار زیست محیطی اجرای این طرح جایگاه داران از اجرای طرح کهاب استقبال کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از جایگاه های بنزین اقداماتی در جهت نصب تجهیزات طرح کهاب انجام گرفته اما به دلیل عدم تامین کامل تجهیزات اجرای آن با تاخیرهایی همراه شده است.

این مقام مسئول با اشاره به تخصیص وام 10 تا 15 میلیون تومانی برای اجرای طرح کهاب در جایگاه های بنزین کشور، بیان کرد: میزان وام به وسعت و تعداد تلمبه های جایگاه ها بستگی دارد.

در این رابطه پیشتر فرید عامری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به جمع آوری روزانه 300 هزار لیتر بخارات بنزین در جایگاه های سوخت تا سال 1390 به خبرنگار مهر گفته بود: تاکنون این طرح در بیش از 250 جایگاه بنزین اجرایی شده است.

به گفته وی اجرای طرح کهاب در جایگاه های سوخت هم اکنون 5 درصد از برنامه تنظیم شده جلوتر است.

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170 هزار تن چای در انبارها فاسد شد

رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی چایکاران از فاسد و غیر قابل استفاده شدن 170 هزار تن چایی که در انبارها بوده است، گفت: ‌با توزیع رایگان چای مرغوب در بین مردم فرهنگ مصرف از چای ایرانی زنده می شود.

ایرج هوسمی در گفتگو با مهر ضمن اعلام انتهای برداشت سوم برگ سبز چای، گفت : ‌در این مرحله برداشت در سالجاری نسبت به زمان مشابه سال قبل رضایت بخش نیست.

وی با توجه به شرایط آب و هوایی، اظهار داشت :‌ اگر در مرحل چین برگ سبز چهارم (اواخر مهر ماه ) که حدود یک ماه دیگر می باشد آب و هوا و میزان تابش خورشید به اندازه نیاز باشد باز نمی توان در جمع برداشت و تولید برگ سبز را در سال کشاورزی جاری مطلوب بیان داشت.

هوسمی با تاکید بر اینکه در گذشته تنها چایکاران یک ماه از فصل پاییز را به سر زمین خود نمی رفتند و یازده ماه دیگر سال مشغول کاشت و برداشت این محصول بودند، ادامه داد: ‌کشاورز با ملموس بودن با کشت و برداشت های به موقع رابطه معنویتی بین کشاورز چایکار و زمین وجود داشت که در حال حاضر با تمام ضررو زیان هایی که چایکاران متحمل می شوند، این رابطه بسیار کمرنگ شده است.

وی نسلهای جدید را به غریب بودن طعم چای ایرانی و آشنا با محصول کارخانه ای و شیمیایی سایر کشورها دانست و این را رمز ناموفقیت در این صنعت بیان کرد و گفت :‌ ‌براستی کشور کهنی که دارای سابقه پیشینه بسیار غنی در کشت و تولید بهترین چای با عطر و رنگ طبیعی چطور فرزندداش با این محصول خدادادی در بهترین نقطه آب و هوایی کشورشان دور و ناآشنا هستند .

هوسمی پیش بینی برداشت و تولید چای را تا مرحله چهارم از 29 هزار هکتار، حدود 130هزار تن دانست و گفت :‌ این رقم نسبت به سالهای گذشته بسیار ناچیز و کم است و جبران آن کاملا سخت می باشد.

وی با اشاره به اینکه برای فرهنگ سازی و اشاعه مصرف از چای ایرانی در میان ایرانیها توزیع چای رایگان مرغوب و وارد کردن آن در سبد خانوار آن هم از بهترین نوع چای ایرانی راهکار مناسب برای آشنا کردن با چای بدون افزودنی و طبیعی ایرانی است.

هوسمی با اشاره به 170هزار تن چای سنواتی که از سال 69 تاکنون در انبارها موجود است، گفت :‌ متاسفانه این میزان چای ایرانی پس از گذشت حدود بیست سال فاسد و فاقد مصرف می باشد و توزیع آن در بین مردم به این صنعت صمه می زند.

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افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با تشریح گزارش جدید سال 2008 آنکتاد، تصویب سریع تاسیس صندوق سرمایه گذاری خارجی را خواستار شد و از ارسال اسناد مخابرات به 40 شرکت بین المللی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری در جمع خبرنگاران به تشریح گزارش سال 2008 آنکتاد (سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ) در مورد روند سرمایه گذاری خارجی پرداخت و گفت: بر اساس این گزارش، روند سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال 2008 به یکباره سقوط کرد، به نحوی که ورودی سرمایه گذاری خارجی برای کل جهان با کاهشی حدود 20 درصد مواجه شد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: این کاهش روند ورودی سرمایه گذاری خارجی برای برخی از کشورهای توسعه یافته تا 50 درصد اتفاق افتاد و برای کشورهایی همچون انگلستان، هلند، بلژیک و کانادا به حدود 40 درصد می رسید و پیش بینی می شود که این روند کاهشی در سالجاری نیز ادامه یابد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در ایران نه تنها از وقوع این اتفاق جهانی در مورد روند ورودی سرمایه گذاری خارجی گرفته شد، بلکه سعی شد که این روند متعادل باشد، به نحوی سرمایه گذاری جذب شده خارجی 1.5 میلیارد دلاری سال 86 ایران به 1.6 میلیارد دلار در سال 87 رسیده است، یعنی با رشد 4 درصدی مواجه است.

علیشیری با بیان اینکه هنوز اطلاعات ورودی سرمایه گذاری خارجی کشور تکمیل نشده است، تصریح کرد: در تلاش هستیم ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور را از دستگاههای مختلف اخذ کنیم تا تعریف ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور مطابق با تعریف آنکتاد باشد.

به گفته وی، نزدیک به 75 درصد از طرحهای سرمایه گذاری خارجی کشور در بخشهای صنعت و معدن و بقیه در بخشهای گاز، پتروشیمی، گردشگری، کشاورزی و غیره بوده است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی گفت: ضعف بخش سرمایه گذاری خارجی کشور در مدل تامین منابع بین المللی است. برهمین اساس، باید تلاش کنیم مدل ساختار مالی پروژه را به نحوی طراحی کنیم که سرمایه گذار خارجی بتواند در تامین مالی زیربناها سرمایه گذاری کند.

وی با بیان اینکه امروز ظرفیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه زیربناها همچون راه، راه آهن، سد، نیروگاه در کشور به شدت کم است اما در دنیا این ظرفیت بسیار بالا است، در بیان دلایل این امر اظهارداشت: ما باید منابع داخلی را وارد پروژه کرده و بین 10 تا 30 درصد با منابع سرمایه گذاری خارجی ترکیب شود تا پروژه های زیربنایی برای سرمایه گذاران خارجی توجیه پذیر باشد.

تاسیس صندوق سرمایه گذاری خارجی

علیشیری تاسیس صندوق سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد کرد و گفت: انتظار داریم که این صندوق که هم اکنون در دولت و فراکسیون مجلس در حال بررسی است، به سرعت تصویب شد، زیرا در شرایطی که تمام کشورهای دنیا برای جذب سرمایه گذاری خارجی با یکدیگر رقابت شدیدی می کنند و به نوعی با یکدیگر در جنگ دائمی هستند، پروسه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار طولانی است.

وی با پیش بینی اینکه وام سرمایه گذاری حداکثر ظرف یک ماه به تصویب دولت و مجلس برسد، تصریح کرد: با تصویب این وام می توانیم منابع داخلی را تجهیز کرده تا سرمایه گذاران خارجی نیز علاقمند به سرمایه گذاری شوند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی تاکید کرد: از کارهای مهمی که در زمینه سرمایه گذاری خارجی باید انجام دهیم، نظام گردش است تا سرمایه گذار خارجی زمانی را برای اخذ مجوز، حمایت حقوقی و غیره از دست ندهد تا پروژه از توجیه پذیری خارج نشود. همچنین دستگاههای مرتبط با سرمایه گذاری خارجی نیز باید یک خانه تکانی جدی در فرآیند خود داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به واگذاری سهام مخابرات به ارزش 8 میلیارد دلار در بورس طی روزهای آتی، یکی از ابزارهای مهم ورود سرمایه گذاری خارجی به بورس را خصوصی سازی دانست و افزود: اگر خواستار ورود شرکتهای بزرگ سرمایه گذار خارجی به بورس ایران هستیم باید کلیه مراحل آماده سازی سهام، ارزیابی و انتشار اسناد و غیره به وسیله شرکتهای معتبر بین المللی انجام شود و در تمام دنیا نیز اینچنین است. روز گذشته نیز با یکی از شرکتهای بین المللی برای بررسی اسناد این شرکت نشستی را برگزار کردیم.

علیشیری بیان کرد: برای بیش از 40 شرکت بین المللی اسناد مخابرات را ارائه کردیم، همچنین 3 کنسرسیوم معروف که در بورس برای خرید مخابرات در حال رقابت هستند با شرکتهای خارجی مذاکراتی را انجام داده اند تا آنها را به عنوان شریک وارد این پروژه کنند.

وی تاکید کرد: برای جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور باید 50 درصد منابع زیربنایی توسط بخش داخلی تامین شود تا سرمیه گذاری خارجی نیز 50 درصد دیگر را در پروژه سرمایه گذاری کند.

گزارش سال 2008 آنکتاد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گزارش سال 2008 آنکتاد بر بخش کشاورزی متمرکز شده است، بیان کرد: تا سال 90 تمرکز سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی کمتر از 1 میلیارد دلار در سال بوده است که بین سالهای 2005 تا 2007 این رقم به 3 میلیارد دلار رسیده، اما طی سالهای اخیرکشاورزی بخش مهمی از سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است.

پیش بینی می شود بر اساس این گزارش در سال 2009 روند ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا نزولی باشد و این روند از سال 2010 مجددا رشد صعودی خود را خواهد داشت.

علیشیری با اشاره به اینکه پیش بینی می شود که در سال 2009 روند ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با کاهش 44 درصد مواجه باشد، گفت: در بخش خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز با کاهش سرمایه گذای در کشورهای سرمایه فرصت نظیر آمریکا، آلمان و ژاپن مواجه بوده ایم. وی از آماده شدن گزارش فضای کسب و کار درکشور خبرداد.

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آغاز واگذاری مذاکره ای

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از آمادگی 4 نیروگاه برای واگذاری و 4 شرکت به روش مذاکره خبرداد و گفت: با انعقاد قرارداد بورس ایران با بورس سایر کشورها، سهام شرکتهای دولتی در بورسهای خارجی عرضه می شود.

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر در مورد واگذاری سهام نیروگاهها گفت: واگذاری سهام نیروگاهها از جمله نیروگاه خلیج فارس و سهند مستلزم اخذ دو مصوبه از دولت (شورای اقتصاد) در مورد وامهای اخذ شده از خزانه و مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص وامهای اخذ شده از سیستم بانکی است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی افزود: اخذ دو مصوبه مذکور در دستور کار قرار دارد و به محض دریافت این دو مصوبه سهام 4 نیروگاه به بخش خصوصی عرضه خواهد شد.

واگذاری مذاکره ای 4 شرکت

وی در مورد واگذاری مذاکره ای سهام سهام شرکتهای مشمول اصل 44 گفت: واگذاری سهام 4 شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی، سیمان لوشان، مقره سازی و آرمکو به روش مذاکره در دستور کار قرار دارد و این واگذاریها به زودی آغاز می شود.

عرضه سهام در بورسهای خارجی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی شرکتهای دولتی برای عرضه سهام در بورسهای کشورهای خارجی همچون بورس مالزی خبرداد و اظهارداشت: قرار است در این خصوص تفاهم نامه ای بین سازمان بورس ایران و برخی بورسهای کشورهای خارجی انجام شود.

وی با اشاره به این مطلب که قانون اصل 44 اجازه عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورسهای خارجی را صادر کرده است، بیان کرد: هر زمان که تفاهم نامه های مذکور منعقد شود، سازمان خصوصی سازی می تواند عرضه ها را علاوه بر بورسهای داخلی در بورسهای خارجی نیز انجام دهد و هیچ منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

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چرخه فقر خانوار شکسته می شود

معاون آموزش ، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون از شکستن چرخه فقر خانواده ها با انجام فعالیتهای اقتصادی زنان به ویژه در تعاونیها خبر داد.

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با بیان قابلیتها و پتانسیل بالای زنان عضو تعاونیهای کشور، گفت: زنان علاوه بر وظیفه همسری و صیانت از حریم خانواده ها، در تعاونیها فعالیتهای تولیدی و اقتصادی نیز دارند.

معاون آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 60 درصد فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاهها را بانوان تشکیل می دهند که خود پتانسیل بالایی محسوب می شود.

حسینی نیا با تاکید بر استفاده بخش تعاون از قابلیتها و پتانسیل زنان، تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز در افق 1404 نیاز است تا در کشور و به ویژه بخش تعاون از کلیه قابلیتها و ظرفیتها استفاده شود.

زنان نیمی از منابع انسانی کشور هستند

وی با تاکید بر این نکته که نیمی از منابع انسانی کشور را زنان تشکیل می دهند، افزود: این نیروی عظیم می تواند وارد چرخه اقتصادی شود.

معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: زنان و دختران در جامعه روستایی دارای نقش موثرتری هستند به نحوی که اگر زنان روستایی نباشند بخشی از کارها در کشاورزی و تولیدات روستایی انجام نمی شود.

به گفته حسینی نیا بخش تعاون باید یکسری راهکارها و مکانیزمهای بهتری از گذشته را برای حضور موثرتر زنان در عرصه اقتصاد ارائه کند، چون در این خصوص تعاونیها بیشتر از دو بخش دولتی و خصوصی مورد توجه بانوان قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در گذشته زنان روستایی در استانهایی مانند لرستان و فارس برای فرآوری شیر و محصولات لبنی اقدامات وسیعی را در قالب تعاونیها داشتند به نحوی که هر یک خانواده مسئولیت یک بخشی از کار تهیه شیر تا تولید لبنیات را بر عهده داشته است و این خود یک نمونه بارز از تعاون در بین زنان روستایی بوده است.

معاون آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون تصریح کرد: تعاونیها می توانند مشکلات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی بانوان را بیشتر از سایر بخشها حل کنند به نحوی که کار تعاونی برای فعالیت زنان خودسرپرست و بی سرپرست مناسب تر از حضور در بخشهای دیگر است.

حسینی نیا به بیان یک نمونه از فعالیت وسیع تعاونیها در هندوستان اشاره کرد که طی آن 1 میلیون و 100 هزار نفر از زنان روستایی یک ایالت در تعاونی فرآوری لبنی فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: بر اساس نظر سازمان جهانی کار، انجام کار تعاونی برای زنان در حال حاضر شرافتمندانه ترین نوع فعالیت اقتصادی محسوب می شود چرا که از این طریق علاوه بر حفظ کانون خانواده می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.

شکستن چرخه فقر خانواده ها توسط زنان

معاون وزیر تعاون به این نکته اشاره کرد که بر اساس فعالیت زنان در حوزه اقتصادی چرخه فقر خانواده ها شکسته می شود به نحوی که با حضور زنان در فعالیتهای تعاونی، خانواده ها از چرخه فقر خارج می شوند.

به گفته حسینی نیا تعاونیهای بانوان در انجام فعالیتهای اقتصادی با تعاونیهای دیگر تفاوتی ندارند ولی اگر 50 درصد اعضای یک تعاونی زنان باشند آن تعاونی اصطلاحا تعاونی زنان نامیده می شود.

33 هزار تعاونی زنان در 3 گرایش

وی خاطر نشان کرد: البته در تعاونیهای بانوان مالکیت با زنان است. در حال حاضر بیشترین تعداد تعاونیهای فعال زنان در گرایشهای خدمات، کشاورزی و صنعت هستند.

معاون وزیر تعاون تعداد تعاونیهای خدماتی زنان را 20 هزار و 514 تعاون، تعاونیهای صنعتی را 6 هزار و 304 تعاونی و تعاونیهای کشاورزی زنان را نیز در حال 5 هزار و 937 تعاونی اعلام کرد.

حسینی نیا از ارائه رویکرد توانمند سازی تعاونیها توسط زنان سخن گفت و بیان داشت: رویکرد مناسب زنان در مورد نحوه توانمند سازی تعاونیها مورد توجه سازمان خواروبار جهانی (یونیسف) قرار گرفته است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون در پایان گفت: هر ساله در جشنواره انتخاب تعاونی های برتر چند تعاونی زنان نیز حائز رتبه های اول می شوند.