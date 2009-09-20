رکابزنان اعزامی به مسابقات کاپ آسیایی تایلند معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کادر فنی تیمهای ملی دوچرخهسواری اسامی رکابزنان ملی پوش کشورمان در بخشهای سرعت، استقامت و نیمه اسقامت به منظور حضور در رقابتهای کاپ آسیایی 2009 تایلند معرفی شد.
بر این اساس در بخش سرعت علیرضا احمدی، محمود پراش، حسنعلی ورپشتی، فرزین عرب و فرشید فارسی نژادیان اعضای تیم ملی ایران اعزامی به این رقابتها را تشکیل می دهند. در بخش استقامت و نیمه استقامت هم علیرضا حقی، حسن ملکی، بهنام خسروشاهی و محمد رجبلو در ترکیب تیم ملی دوچرخهسواری کشورمان قرار دارند.
علی زنگی آبادی به عنوان مدیرتیمهای ملی، برونو بوهیگاس به عنوان مربی و صمد خسرو آبادی به عنوان مکانیسین تیم ملی کشورمان را در این مسابقات همراهی می کنند.
رقابتهای کاپ آسیایی 2009 تایلند طی روزهای 18 و 19 مهرماه در پیست "هوامارک" شهر بانکوک برگزار می شود که تیم ملی دوچرخهسواری ایران 15 مهرماه تهران را به مقصد این کشور ترک می کند.
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