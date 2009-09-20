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۲۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

رکابزنان اعزامی به مسابقات کاپ آسیایی تایلند معرفی شدند

رکابزنان اعزامی به مسابقات کاپ آسیایی تایلند معرفی شدند

ترکیب تیم ملی دوچرخه‌سواری پیست ایران برای حضور در کاپ آسیایی 2009 تایلند مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کادر فنی تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری اسامی رکابزنان ملی پوش کشورمان در بخش‌های سرعت، استقامت و نیمه اسقامت به منظور حضور در رقابت‌های کاپ آسیایی 2009 تایلند معرفی شد.

بر این اساس در بخش سرعت علیرضا احمدی، محمود پراش، حسنعلی ورپشتی، فرزین عرب و فرشید فارسی نژادیان اعضای تیم ملی ایران اعزامی به این رقابت‌ها را تشکیل می دهند. در بخش استقامت و نیمه استقامت هم علیرضا حقی، حسن ملکی، بهنام خسروشاهی و محمد رجبلو در ترکیب تیم ملی دوچرخه‌سواری کشورمان قرار دارند.

علی زنگی آبادی به عنوان مدیرتیم‌های ملی، برونو بوهیگاس به عنوان مربی و صمد خسرو آبادی به عنوان مکانیسین تیم ملی کشورمان را در این مسابقات همراهی می کنند.

رقابت‌های کاپ آسیایی 2009 تایلند طی روزهای 18 و 19 مهرماه در پیست "هوامارک" شهر بانکوک برگزار می شود که تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران 15 مهرماه تهران را به مقصد این کشور ترک می کند.

کد مطلب 949786

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