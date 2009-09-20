شیاطین سرخ با گل طلایی اوون دربی منچستر را فتح کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان عصر امروز با برگزاری دربی شهر منچستر آغاز شد که در این مسابقه پرهیجان، حساس و پرگل تیم فوتبال منچستریونایتد موفق شد با گل دقیقه (4+90) مایکل اوون با نتیجه 4 بر 3 از سد همشهری خود منچسترسیتی عبور کند.

در این دیدار که در ورزشگاه اولدترافورد و در حضور بیش از 75 هزار تماشاگر برگزار شد، وین رونی در دقیقه 2 گل اول منچستر را به ثمر رساند اما گرت بری در دقیقه 16 گل تساوی منچستر سیتی را به ثمر رساند تا دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی یک بر یک رضایت دهند.

در دقیقه چهارم نیمه دوم درن فلچر بار دیگر شاگردان فرگوسن را پیش انداخت اما بلامی در دقیقه 52 این گل را پاسخ داد و کار را به تساوی 2 بر2 کشاند. در دقیقه 80 بار دیگر فلچر گل برتری منچستر را به ثمر رساند اما ریو فردیناند مدافع با تجربه شیاطین سرخ در دقیقه 1+90 دچار اشتباه فاحشی شد تا بار دیگر بلامی گل تساوی شاگردان مارک هیوز را به ثمر برساند.

بازی با نتیجه تساوی 3 بر3 روبه اتمام بود که مایکل اوون در دقیقه 4+90 گل چهارم و پیروزی تیم منچستریونایتد را به ثمر رساند تا این تیم با فتح دربی شهر منچستر، موقتا به صدرجدول رده بندی مسابقات لیگ برتر صعود کند.

وین رونی در میان مدافعان منچسترسیتی

همچنین شنبه شب (شب گذشته) این مسابقات با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال لیورپول با برتری 3 بر 2 در زمین وستهام به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد. در این دیدار فرناندو تورس (20 و 75) و درک کویت (42) برای لیورپول گلزنی کردند و گلهای تیم وستهام توسط دیمانتی (30- پنالتی) و کارلتون کول (45) به ثمر رسید.

دیشب تیم آرسنال نیز پس از 2 شکست متوالی برابر منچستریونایتد و منچسترسیتی موفق شد با 4 گل از سد ویگان عبور کرده و تا حدودی به وضعیت خود در جدول رده بندی سروسامان دهد. در این دیدار توماس ورمالین (25 و 49)، ادواردو (59) و فابرگاس (90) گل‌های آرسنال را به ثمر رساندند.

نتایج دیدارهای روز نخست از هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان به شرح زیر است:

* بارنلی 3 - ساندرلند یک

* آرسنال 4 - ویگان صفر

* آستون ویلا 2 - پورتسموث صفر

* بولتون یک - استوک سیتی یک

* هال سیتی صفر - بیرمنگام یک

* وستهام 2 - لیورپول 3

- هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* وولورهمپتون - فولهام

* اورتون - بلکبرن

* چلسی - تاتنهام

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- منچستر یونایتد 15 امتیاز(یک بازی بیشتر)

2- چلسی 15 امتیاز

3- لیورپول 12 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- هال سیتی 4 امتیاز

19- اورتون 3 امتیاز

20- پورتسموث بدون امتیاز