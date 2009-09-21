لیست فضانوردان پرواز خداحافظی دیسکاوری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموریت STS-133 آخرین ماموریت شاتلهای ناسا در صورتی که طرح کنونی این سازمان برای بازنشستگی شاتلها ادامه پیدا کند در سپتامبر 2010 به فرماندهی استیو لیندزلی از فضانوردان با سابقه ناسا آغاز خواهد شد. طی این ماموریت شاتل دیسکاوری وظیفه دارد آخرین تجهیزات مورد نیاز ایستگاه فضایی بین المللی را به این پایگاه انتقال دهد.

این ماموریت هشت روزه در صورت عدم تغییر برنامه بازنشستگی شاتلها آخرین برگ از دفتر زندگی پربار و 29 ساله شاتلهای ناسا خواهد بود به همین دلیل طی این ماموریت حجم وسیعی از تجهیزات به همراه دیسکاوری به ایستگاه ارسال می شود و از همین رو این ماموریت یکی از خطیرترین و پر اهمیت ترین ماموریتهای شاتلهای ناسا به شمار می رود.

در کنار لیندزلی فضانوردان دیگری مانند اریک بو، آلوین درو، تیموتی کوپرا، مایکل بارت، و نیکول اسکات در این ماموریت تاریخی حضور خواهند داشت. بارت و اسکات در حال حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی حضور دارند و کوپرا به تازگی از این پایگاه فضایی به زمین بازگشته است. این تیم که از میان قدرتمندترین فضانوردان ناسا انتخاب شده است ماه آینده تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در این ماموریت آغاز می کنند.

سازمان ناسا تصمیم دارد یک یا دو سال آینده سه شاتل فضایی خود را پس از تکمیل شدن ساخت ایستگاه فضایی بین المللی بازنشسته کند و این سازمان تا زمان آغاز ماموریت STS-133 ناسا 6 ماموریت دیگر برای شاتلهایش برنامه ریزی کرده است.



ناسا تصمیم دارد فضاپیمای اوریون را جایگزین شاتلهایش کند تا با کمک راکتهای آرس انجام ماموریتهای فضایی این سازمان را به عهده بگیرد اما این فضاپیما به همراه راکتهایش تا قبل از سال 2015 قادر به پرواز نخواهد بود.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، در عین حال برنامه بازگشت انسان به کره ماه هم اکنون توسط هیئت انتخابی باراک اوباما مورد بررسی قرار گرفته است. این هیئت به تازگی انجام این ماموریت ناسا را در رده ماموریتهای غیر ضروری رده بندی کرده است.