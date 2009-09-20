مرادی دیدار ام صلال قطر و اف سی سئول کره جنوبی را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی، داور بین المللی فوتبال کشورمان که از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا برای قضاوت در دیدار تیم‌های ام صلال قطر و اف سی سئول کره جنوبی انتخاب شده است، ساعت 5 بامداد فردا (دوشنبه) راهی دوحه قطر می شود.

مرادی به همراه حسن کامرانی فر و صبحی ادیب (کمک داور عراقی) این بازی که دیدار رفت دو تیم از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست را قضاوت می کند. داور چهارم این دیدار هم از عراق خواهد بود.

دیدار تیم‌های فوتبال ام صلال قطر و اف سی سئول کره جنوبی از دور رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در دوحه قطر برگزار خواهد شد.