هشدار براون درباره تداوم رکود اقتصادی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "گوردون براون" در یک گفتگوی رادیویی که اواخر روز شنبه پخش شد، اعلام کرد : کشورهای سراسر جهان در انتظار نتایج گفتگوهای نشست گروه 20 در هفته آینده در پیسبورگ هستند.

وی افزود: بسیاری از مردم سراسر جهان به سبب تداوم بحران اقتصادی فرصتهای شغلی خود را از دست داده اند که از این رکود می توان به عنوان یک فاجعه یاد کرد.

براون هشدار داد که بهبود وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک رخ نمی دهد و نمی توان به زودی بر رکود فائق آمد.

در همین حال "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد: در نشست آتی گروه 20 به راه حلهای ممکن برای پایان رکود کنونی توجه می شود و این جلسه فرصتی برای رهبران سراسر جهان به منظور ارائه کمکهای خود است.

رکود اقتصادی در غرب در حالی است که آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی مبالغ هنگفتی را صرف تزریق به اقتصاد خود کرده اند اما با این وجود، روند ورشکسته شدن صنایع مهم از جمله شرکتهای بزرگ خودروسازی و بانکداری در غرب از جمله آمریکا همچنان ادامه دارد.

نخست وزیر انگلیس پیشتر در نشست 20 کشور صنعتی (G20)، خواستار تصویب بسته اقتصادی سه تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد جهان شده بود.