همکاری نیروی دریایی مکزیک در محافظت از لاک پشتهای در حال انقراض

به گزارش خبرگزاری مهر، گشتهای نیروی دریایی مکزیک قصد دارند به حفظ و بقای لاک پشتهای در حال انقراض گلفینا که فصل تخم گذاری را در یکی از مهمترین سواحل زیستگاه لاک پشتهای دریایی در جهان پشت سر می گذارند، کمک کنند.

نیروی دریایی مکزیک اعلام کرده است در این فصل هزاران لاک پشت برای تخم گذاری به ساحل اوکساکا وارد می شوند و به همین دلیل از این جانداران در برابر شکارچیان محافظت خواهد شد. طی این دوره محافظتی گشتهای نیروی دریایی به همراه گروه هایی از زیست شناسان به صورت مداوم تعداد لاک پشتها را در ساحل تحت نظر خواهند داشت.

ساحل اوکساکا از نظر زیست شناسان یکی از مهمترین سواحل جهان برای جانوران دریایی به شمار می رود و طی ماه های ژوئن و دسامبر در حدود 50 تا 70 هزار لاک پشت در 8 تا 10 گروه مجزا خود را به این ساحل می رسانند. با وجود محافظتهایی که تا کنون انجام گرفته است تعداد این جانداران سالانه با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافی از سال 1990 قوانینی برای متوقف کردن شکار این جانداران به تصویب رسید که با این وجود زیست شناسان همچنان معتقدند این لاک پشتها در معرض تهدید شکارچیان متخلف قرار دارند. به همین دلیل در فصل جدید برنامه ای قدرتمند تر با حضور نیروهای نظامی برای محافظت از لاک پشتهای گلفینا ارائه شده است.