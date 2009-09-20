رایزنی سارکوزی با سلیمان و حریری درباره اوضاع لبنان

لبنان به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه کاخ الیزه، "نیکلا سارکوزی" در تماسهای تلفنی جداگانه با "میشل سلیمان" رئیس جمهوری و "سعد حریری" مامور تشکیل دولت جدید لبنان، گفتگو کرد.



در این گفتگو، سارکوزی در جریان آخرین اوضاع لبنان و به ویژه روند تشکیل دولت جدید قرار گرفت.



سارکوزی در این تماسها به سلیمان و حریری گفته است که فرانسه، دوست لبنان و همه لبنانی ها است و تلاشهای آنها را برای اینکه لبنان دارای دولت باثباتی شود، تشویق می کند.



بر اساس این بیانیه، سارکوزی همچنین بر پایبندی فرانسه به حاکمیت و استقلال لبنان تاکید کرده است.



میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، چهارشنبه 25 شهریور،سعد حریری را پس از آنکه هفته گذشته از ادامه تلاش برای تشکیل کابینه جدید انصراف داده بود، بار دیگر مامور این کار کرد.

فرزند نخست وزیر فقید اسبق لبنان، دوشنبه شانزدهم شهریور، پس از 70 روز، ترکیب دولت جدید را بر اساس فرمول"15-10-5" به رئیس جمهوری تقدیم کرده بود.

وی روز دوشنبه 16 شهریور گفته بود ترکیب کابینه پیشنهادی جدید را بر اساس فرمول"15-10-5" به رئیس جمهوری تقدیم کرده است.



حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گروه اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف کرده است.

73 نماینده از مجموع 128 نماینده پارلمان، بار دیگر سعد حریری را برای تشکیل دولت جدید معرفی کرده بودند، این در حالی است که گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس از معرفی حریری خودداری کردند تا مشخص شود حریری این بار هم کاری دشواری برای تشکیل دولت خواهد داشت.

انتخابات پارلمانی لبنان در هفتم ژوئن(17خرداد) به پیروزی جریان اکثریت موسوم به 14 مارس با کسب 71 کرسی در برابر 57 کرسی برای حزب الله و متحدانش موسوم به جریان 8 مارس، منجر شد.