28 هزار تن محصول زیتون سبز از باغات طارم برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود زنگنه با بیان اینکه حدود 19 هزار و 600 تن از محصول برداشت شده به صورت کنسروی و بقیه به صورت زیتون روغنی برداشت می شود، در جمع خبرنگاران افزود: عملیات برداشت زیتون کنسروی از هفته دوم شهریورماه در طارم شروع شده است.

وی ادامه داد: تولید زیتون در سال گذشته به دلیل خسارتهای ناشی از سرما و یخبندان و خشکسالی، افت شدیدی داشت اما با افزایش سطح زیر کشت باغات بارده نسبت به گذشته به میزان 200 هکتار و اجرای طرح اصلاح باغات زیتون از قبیل هرس به موقع، مبارزه با آفات نباتی و تغذیه کودی مناسب با کودهای ریز مغزی، تولید زیتون نسبت به سال قبل که شش هزار تن بود، بیش از 367 درصد افزایش داشته است.

زنگنه با اشاره به هفت هزار و 500 خانوار بهره بردار زیتون در طارم افزود: بیش از 150 هزار نفر روز در کار برداشت زیتون مشغول هستند، به طوری که پیش بینی می شود درآمد حاصله از برداشت زیتون به 196 میلیارد ریال برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با انتقاد از واردات زیتون گفت: واردات بی رویه زیتون از مرزهای غربی کشور و همچنین ورود محصولات تولیدی زیتون استانهای جنوبی، اثرات نامطلوبی بر زیتون منطقه گذاشته است که ادامه این روند می تواند افت قیمت محصول شهرستان را به دنبال داشته باشد.

زنگنه افزود: ارقام مورد کشت زیتون طارم شامل زرد زیتون، روغنی، شنگه، ماری و گلوله زیتون است که دو رقم زرد زیتون و روغنی، بیشترین ارقام منطقه را شامل می شود.

وی با بیان اینکه مقدار ناچیزی ارقام خارجی زیتون به صورت الگو در طارم کشت شده است که با توجه به سازگاری با منطقه می توان به ارقام مانزانیلا، کرونایکی و کنسروالیا اشاره کرد افزود: زیتون تولیدی طارم، به دلیل ایزوله بودن منطقه و شرایط اقلیمی خاصی و عدم نیاز به مقابله با آفات توسط سموم شیمیایی، به اصطلاح ارگانیک است و طرفداران زیادی در بازارهای داخل و خارج دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به اینکه محصول تولیدی منطقه به اقصی نقاط کشور از جمله گیلان، قزوین، تهران، قم، همدان، مازندران و گلستان و همچنین شهرهای استان زنجان صادر می شود، افزود: همچنین این زیتون توسط شرکت های بزرگ به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای ترکیه، مالزی، کانادا و آلمان به صورت کنسرو زیتون صادر می شود.

شهرستان طارم یکی از مرکز اصلی تولید زیتون در ایران است که به رغم پتانسیل مطلوب در زمینه تولید این محصول بنا به دلیل نبود صنایع تبدیلی محصول تولیدی کشاورزان به فروش نرفته یا با قیمت کم به فروش می رسد و در حال حاضر کشاورزان این منطقه با مشکل فروش محصول خود مواجه هستند.