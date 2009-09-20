قرعه سخت برای ابراهیمی و تقوی

به گزارش خبرنگار مهر، وزن‌کشی سه وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر "هرنینگ" دانمارک برگزار شد. در وزن 55 کیلوگرم که 32 کشتی‌گیر حضور دارند، حسن رحیمی در دور اول با "رامیل رجب‌اف" از ترکمنستان روبرو می شود و در صورت پیروزی مقابل این حریف ترکمن در دور دوم با برنده جدال کشتی‌گیران قرقیزستان و رومانی دیدار می کند. در گروه رحیمی کشتی‌گیران مطرحی از بلاروس و مولداوی حضور دارند. در این وزن "آچیلوف" از ازبکستان در تست پزشکی حضور نیافت و وزن‌کشی نکرد.

در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با "شالوا آباجم" از گرجستان مسابقه می‌دهد و در صورت پیروزی مقابل این حریف گرجی در دور سوم به احتمال فراوان مقابل "آندری استادنیک" نفر دوم رقابت‌های المپیک پکن از اوکراین قرار می‌گیرد. در این وزن 34 کشتی‌گیر حضور دارند.

در وزن 96 کیلوگرم که 30 کشتی‌گیر حضور دارند، سعید ابراهیمی در دور اول با "دل کامپه" از فرانسه مسابقه می‌دهد و با شکست این حریف اروپایی به احتمال فراوان در دور دوم به مصاف "قربان قربان‌اف" از ازبکستان می‌رود. ابراهیمی در صورت حضور در مرحله نیمه‌نهایی باید مقابل یکی از کشتی‌‌گیران مطرح روس یا گرجستان یعنی حاجی "مراد گاتسالوف" یا "گئورگی گوگشلیدزه" قرار گیرد. در گروه مقابل ابراهیمی "گازیموف" و "روسلان شیخ‌اف" بسیار خوش‌اقبال هستند.

سالن تمرین این مسابقات دارای 7 تشک و سالن وزن‌کشی نیز دارای 4 تشک می‌باشد. کشتی گیران کشورمان از ساعت 15:30 فردا دوشنبه به مصاف حریفان خود می روند.