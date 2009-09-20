اوباما به سمت تغییرات اساسی حرکت کند/ واکنش پشیمان کننده به تهاجم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این گفتگو به سئوالات این خبرنگار آمریکایی به طور صریح پاسخ گفت. متن این مصاحبه به شرح زیر می باشد.

ان.بی.سی : آقای رئیس جمهور ما الان در لحظات خطیری هستیم در لحظات خطیر تاریخی اینکه ممکن است ایران و آمریکا یک گفتگوهایی را شروع کنند شما چه انتظاراتی از ایالات متحده در این لحظات خطیر تاریخی دارید؟



رئیس جمهور: من ابتدا یک سلام گرم دارم به مردم آمریکا و برای آنها و همه ملت ها آرزوی سلامتی و سعادت دارم همانطور که اشاره کردید جهان در آستانه تحولات بزرگ است یک دوران به پایان رسیده و دوران جدیدی آغاز شده مناسباتی که بیش از 60 سال بر دنیا حاکم بودند اینها به پایان راه رسیدند و باید مناسبات جدیدی بر مبانی جدیدی بر پا شود تا جهان به سمت صلح و آرامش حرکت کند ما همیشه اهل گفتگو و منطق بودیم امروز هم همان است به نظر من برای ما اتفاق خاصی نمی افتد اما امیدوارم هر اتفاقی که می افتد به نفع ملت ها به نفع صلح و برادری و دوستی در جهان باشد.

ان.بی.سی : به نظر می رسد که شما معتقدید که پرزیدنت اوباما کسی هست که می توانید باهاش کار کنید و معامله کنید شما احساستون و نظرتون درباره رییس جمهور آمریکا چیست؟

رئیس جمهور: البته من واژه معامله را در مراودات بین المللی نمی پسندم ما فکر می کنیم باید همکاری و همراهی را به جای معامله بگذاریم صلح و امنیت و دوستی چیزی نیست که بدون همکاری صادقانه به وجود بیاید همه باید صادقانه همکاری کنند و همراهی کنند آقای اوباما با شعار تغییر وارد عرصه مدیریت شدند ما هم از این شعار استقبال کردیم مردم آمریکا هم استقبال کردند ما فکر می کنیم هم دنیا و هم سیاست های آمریکا نیازمند تغییرات جدی و اساسی هستند و اعلام هم کردیم اگر تغییرات اساسی اتفاق بیفتد استقبال می کنیم و کمک می کنیم که این اتفاق بیفتد من فکر می کنم آقای اوباما کسی است که اگر اراده بکند که تغییراتی را ایجاد بکند گر چه با مشکلات سنگینی مواجه خواهد بود اما می تواند بخشی از آن چیزی را که اعلام کرده محقق بکند.توی این هشت نه ماهی که ایشان به عنوان رییس جمهور هستند ما شاهد تغییرات جزیی در ادبیات سیاسی هستیم و بعضی کارهای معمولی که در جای خودش مهم است اما کاری نیست که در مناسبات جهانی تاثیر تعیین کننده داشته باشد امیدواریم که ایشان به سمت تغییرات اساسی حرکت بکنند ما هم منتظریم.

ان.بی.سی : آقای اوباما می گویند که ما می خواهیم جهان را یک جهان امن تری ایجاد بکنیم و در این زمینه بعضی از کشورها دارند کمک می کنند آیا شما ممکن است نظرتان را تغییر بدهید و در مورد موضوعات هسته ای و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنید؟ اگر نمی خواهید در این مورد صحبت کنید که اعلام کردید چه چیزی را می خواهید در موردش صحبت بکنید چه چیزی را می خواهید در موردش مذاکره بکنید که بتواند یک موضوع درجه اول برای جهان و برای امنیت جهان باشد؟

رئیس جمهور: ما فکر می کنیم اینکه یک کشوری یا دو کشور فکر کند که صاحب جهان هستند و آنها هستند که تصمیمات مهم جهان را می گیرند و بقیه باید با آنها همراهی بکنند این دورانش به پایان رسیده امنیت جهانی جز با مشارکت واقعی همگانی امکان پذیر نیست ما به شدت مخالف درگیری ها ، اشغالگری ها و توسعه سلاح های گوناگونیم فکر می کنیم همه کسانی که سلاح های اتمی و شیمیایی و بیولوژیک دارند اینها باید خلع سلاح بشوند هر کس که هست و آنهایی که تعداد بیشتری بمب دارند آنها باید زودتر خلع سلاح بشوند البته مسائل اقتصادی هست مسائل سیاسی هست امروز دنیا با چالش های سنگین اقتصادی و فرهنگی مواجه است اینها فقط با همکاری و همراهی قابل حل است اما اگر یک دولتی خیال کند که او محور و او تصمیم می گیرد و دیگران را با خود می سنجد این اشتباه است و این نتیجه نخواهد داد.

ان.بی.سی : شما در مورد این نیاز صحبت کردید که جهان باید خلع سلاح بشود و در عین حال ایران در آستانه رسیدن و دستیابی به سانتریفیوژهایی است که در راستای همان برنامه اتمی اش هست شما همچنین ضربت خانه های موشک های خود را افزایش دادید و یکی از نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که هنوز نتوانسته به برخی از برنامه های شما دست پیدا بکند و بفهمد که آیا ایران در صدد یافتن سلاح های هسته ای هست یا نیست و نتوانسته این مطالعات را انجام دهد.؟

رئیس جمهور: ما فعالیت هایمان صلح آمیز است آژانس هم بارها این را تایید کرده و در چارچوب آژانس کارمان را ادامه می دهیم اما فکر می کنیم خطر، کلاهک های اتمی است که در آمریکا و در انگلیس و در بعضی کشورها انبار شده و بعضی از دولت ها هم خیال می کنند که اینها منشاء اقتدار آنها است و با اتکا به سلاح اتمی می خواهند بر دنیا حکمرانی کنند ما فکر می کنیم اگر عدالت باشد همه مسائل حل خواهد شد.

ان.بی.سی : آژانس می گوید که پاسخ به این سوال بسیار مهم است که آیا بتوانند تعیین بکنند ایران در واقع در راستای حرکت به سمت دستیابی به سمت سلاح هسته ای نیست اگر این یک نگرانی واقعی باید در رابطه با سلاح هسته ای ممکن است مصر و عربستان سعودی هم به دنبال این باشند که به سلاح هسته ای دست پیدا بکنند آیا شما فکر نمی کنید که یک مسابقه تسلیحاتی در این منطقه ای که دچار بی ثباتی است بتواند به زیان مردم ایران و به زیان جامعه جهانی باشد.؟

رئیس جمهور: چه کسانی از صدام علیه ایران حمایت کردند چه کسانی امروز مردم فلسطین را می کشند چه کسانی قراردادهای دهها میلیارد دلاری سلاح با بعضی از کشورهای منطقه می بندند ما فکر می کنیم مسابقه تسلیحاتی را همان دو سه کشوری که اسم بردم راه می اندازند برای پر کردن جیب سرمایه داران و این همان روش غلطی است که به نتیجه نخواهد رسید بالاخره معلوم است که بودجه نظامی آمریکا به تنهایی نزدیک به 200 برابر کل بودجه ایران است در حالی که جمعیت آمریکا 4 برابر جمعیت ایران است بودجه نظامی آمریکا 3 برابر کل بودجه نظامی روسیه ، چین ، ژاپن و ایران است یعنی همه اینها را با هم جمع بزنیم بودجه نظامی آمریکا سه برابر است خیلی روشن است که چه کسانی مسابقه تسلیحاتی راه می اندازند. به نظرم باید همین فکرها عوض شود اگر دولت آمریکا هم می خواهد نقش جدیدی را ایفا کند و موثر باشد در دنیا باید نگاهش را عوض کند اول ضربت خانه های اتمی آمریکا منهدم شود ، انگلیس منهدم شود آنوقت هیچ کس در دنیا نسبت به صداقت دولت آمریکا تردید نخواهد کرد.

ان.بی.سی : سازمان ملل می گوید که شما می گویید ایران در حال دستیابی به سلاح هسته ای نیست حالا اگر شما این کار را انجام نمی دهید ولی دیگران فکر می کنند که دارید انجام می دهید و اینکه شما دارید امنیت جهان و امنیت کشورتان را به خطر می اندازید این یکی از سوال های مهم آژانس است که بداند که واقعا این کار دارد انجام می شود یا نه ؟

رئیس جمهور: تا آنجایی که آژانس طبق مقررات و بدون تاثیر پذیری از فشارهای سیاسی عمل بکند ما با آژانس همراهی می کنیم اما هر گاه تمایلات سیاسی بعضی از کشورها بخواهد جای مسایل حقوقی را بگیرد پاسخ ما خیلی روشن است فکر می کنم مسایل هسته ای ما روشن است و نیاز به توضیح ندارد.

ان.بی.سی : اگر اسرائیل به ایران حمله کند و ایالات متحده بگوید که با این حمله موافق نبوده آیا شما باور می کنید که اسرائیل سر خود و بنا به تصمیم خودش عمل کرده است.؟

رئیس جمهور: امروز خیلی معلوم است که این رژیم غیر قانونی و آدم کش و کودک کش و زن و بچه کش تحت امر کسانی است که در مراکز اقتصادی و سیاسی اروپا و آمریکا نشسته اند از نگاه ما رژیم صهیونیستی فاقد موجودیت مستقل است اصل تاسیسش ادامه حیاتش و تمام جنایت هایی که می کند متکی به همان صاحبان سرمایه و کارخانجات اسلحه سازی در آمریکا و اروپا است اما بعید می دانم که آدم بی عقلی چه در رژیم صهیونیستی یا در بین سرمایه داران پیدا شود که بخواهد چنین کار خطایی را مرتکب شود پاسخ ایران از قبل معلوم است و البته حتما نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت ها دولت آمریکا را مسوول جنایات رژیم صهیونیستی می دانند همین الانش هم می دانند الان وقتی در غزه رژیم صهیونیستی جنایت می کنند ملت های دنیا دولت انگلیس و بعضی از سیاستمداران و سرمایه داران آمریکایی را مسوول این جنایت ها می دانند نه این افرادی را که مثل عناصر خیمه شب بازی در برابر صحنه فقط بازیگری می کنند.

ان.بی.سی : واکنش ایران به چنین حمله ای چه خواهد بود اگر اتفاق بیفتد؟

رئیس جمهور: واکنش ما پشیمان کننده است.

ان.بی.سی : آیا شرایطی است که ایران بخواهد براساس آن برنامه سلاح های خودش را دنبال بکند؟

رئیس جمهور: ما سلاح اتمی را متعلق به نسل قبل و عصر قبل می دانیم امروز آن چیزی که برای یک ملت قدرت می آورد قدرت فرهنگی و انسانی است نفوذ فرهنگی است منطق انسانی است اگر سلاح اتمی می توانست کمک بکند حتما دولت آقای بوش را در عراق و در افغانستان نجات می داد اگر سلاح اتمی می توانست از فروپاشی اتحاد شوروی جلوگیری می کرد و اگر سلاح اتمی می توانست از شکست رژیم صهیونیستی جلوگیری می کرد آن چیزی که امروز در دنیا حاکم است افکار عمومی است ، اندیشه است، منطق و فرهنگ است . ملت ما هیچ وقت نیاز به سلاح اتمی ندارد در جنگ عراق علیه ایران که دولت وقت آمریکا و جمعی از دولت های اروپایی از صدام حمایت می کردند؛ در آن زمان هم ملت ما نیاز به این سلاح ها نداشت و از خودش دفاع کرد. ما نیازی به سلاح های اتمی نداریم. ما بدون آن هم قادریم از خودمان دفاع کنیم .

ان.بی.سی : ببخشید آیا می توانم فرض بکنم که پاسخ به این سوال یک سناریویی است که ممکن است شما ایران را به سوی هسته ای شدن حرکت بدهید و پاسخ به این سوال را می خواستم بدانم منفی هست یا نیست.؟

رئیس جمهور: اگر منظورتان برای مصارف صلح آمیز است این هیچگاه در ایران تعطیل نخواهد شد اما اگر منظورتان سلاح است ما هیچ نیازی به سلاح نداریم و در برنامه های ما هم قرار ندارد.

ان.بی.سی : من در مورد غنی سازی اورانیوم صحبت می کنم آیا سناریویی هست که ایران بخواهد جریان را تغییر بدهد و در راستای ایجاد یک بمب هسته ای حرکت بکند و شما گفتید که نیازی به سلاح هسته ای ندارید و مخالف چنین ایده ای هستید سوال من این است که آیا سناریویی هست که ایران بخواهد در آن راستا حرکت کند یعنی شرایطی پیش بیاید که ایران بخواهد در آن راستا حرکت کند و شما پاسختان به این سوال منفی بود؟

رئیس جمهور: ما هیچ نیازی نمی بینیم شرایط جهان هم به نفع اندیشه های متعالی و انسانی ما در حال حرکت است ما فکر می کنیم آن کسانی که سلاح های اتمی انبار کردند به زودی باید هزینه های زیادی بپردازند تا از شر آنها خلاص شوند.

ان.بی.سی : ممکن است مردم این نظر را داشته باشند که شما پاسخ منفی را ندادید و من می خواستم مطمئن بشوم که پاسخ شما به این سوال منفی بوده؟

رئیس جمهور: حالا شما هر جوری که دوست دارید می توانید برداشت کنید.

ان.بی.سی : الان ایران توانایی موشکی اش تا چه اندازه است و برد این توانایی موشکی تا کجا هست.؟

رئیس جمهور: بالاخره در حدی که بتوانیم از خودمان به طور کامل دفاع کنیم. از هر نقطه ای که علیه ما شلیک شود در اطراف ما قادریم از خودمان دفاع کنیم. انتظار ندارید که از مراکز موشکی ما بازدید بکنید.

ان.بی.سی : البته من خیلی دوست دارم که این اجازه را داشته باشم. خیلی مایلم این فرصت را داشته باشم.؟

رئیس جمهور: علاقه خوبی است امیدوارم در آینده قسمتتان شود.

ان.بی.سی : آیا موشک های شما به اروپا هم می رسد یا نه؟ چون گزارش هایی بوده که آمریکا برنامه سپر موشکی خود را در لهستان و چک لغو می کند و می خواستم بدانم که آیا برنامه موشک های شما آنطور که تخمین زده می شد پیشرفت نداشته که بتواند به اروپا برسد واکنش شما نسبت به این خبر چیست که آمریکا این برنامه را لغو کرده است.؟



رئیس جمهور: ما استقبال می کنیم یعنی این را یک نشانه ای از اراده برای تغییر می دانیم . اصولا ما از ناحیه اروپا هیچ خطری را احساس نمی کنیم ما فکر می کنیم اروپا باید در نهایت در کنار ایران و همراه ایران باشد این اتفاق خواهد افتاد بالاخره همه باید در دوستی و صلح با هم زندگی کنند. ما آرزو داریم که همه موشک ها در جهان برچیده شود. همه سلاح ها برچیده شود و به جای آن مدرسه و درمانگاه و بیمارستان ساخته شود این آرزوی ما است.

ان.بی.سی : نظرتان درباره انتخابات ایران چیست؟

رئیس جمهور: در ایران اظهار نظر آزاد است و هر کس می تواند نظر خود را داشته باشد . سازوکارهای انتخاباتی در ایران مستحکم ترین سازوکار است و قانون حاکم است چارچوب های قانونی در ایران کاملا روشن است کسی هم اگر نظری داشته باشد در چارچوب قانون می تواند مطرح بکند ما مشکلی نمی بینیم. معلوم است که افراد مختلف نظرات مختلف دارند . مردم هم تصمیم می گیرند من فکر می کنم جسارت پذیرفتن رای مردم مهم تر از جسارت شرکت در انتخابات است. سی سال حکومت ایران همیشه حکومت قانونی و مشروع بوده است. قانون و نهادهای قانونی و رای مردم حاکم بوده اند.

ان.بی.سی : حوادث پس از انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؟

رئیس جمهور: من فکر می کنم رفتاری که دولت انگلیس و بخشی از دولت آمریکا در مورد انتخابات ما انجام دادند خیلی کار زشتی بود خیلی کار بدی کردند آنها فکر کردند با تبلیغات، با تحریک و با تشویق به اغتشاش می توانند به جمهوری اسلامی آسیب بزنند و آرزوهای خودشان را برآورده کنند خیلی اشتباه کردند قانون در کشور ما تکلیف را روشن کرده و مسوولیت ها معلوم است. البته ما تصورمان این است که دولت های انگلیس و برخی دولتمردان آمریکا که اشتباه کردند دخالت کردند و تحریک کردند؛ امروز می خواهند جبران کنند. می خواهند جبران کنند و امیدواریم جبران کنند. انتخابات در ایران پایان یافته است همیشه همین طور بوده است ملت ما یکپارچه است هم 40 میلیون رای دهنده و هم 70 میلیون مردم. باتبلیغاتی هم که می شود در صفوف ملت ما شکافی اتفاق نمی افتد.

یک نکته مهم تر را به شما بگویم واقعا آن دوره ای که یک دولت هایی مثل انگلیس و یا بعضی از سیاستمداران آمریکایی خیال کنند با بازی های رسانه ای می توانند افکار عمومی جهان را شکل بدهند و یا خودشان را جای مردم دنیا بگذارند؛ آن دوران گذشته و به پایان رسیده است. رفتار بعضی از رسانه های آمریکایی و انگلیسی خیلی بد بود ملت ما خودش بلد است خود را اداره کند نیاز به قیم هم ندارد نیاز به این که کسی برایش دل بسوزاند ندارد.

ان.بی.سی : در صحبت های خود دعا کردید که خداوند ظهور حضرت امام زمان (عج) را تعجیل بکند. ارتباط شما همان طور که قبلا گفتید با امام زمان (عج) چیست؟ چه ارتباطی دارید؟

رئیس جمهور: بله من برای ظهور امام زمان (عج) دعا کردم برای اینکه امام زمان (عج) سمبل برپایی عدالت و محبت است. او که بیاید تمام مشکلات حل خواهد شد. دعا برای امام زمان (عج) در واقع آرزوی برپایی صلح و برادری در تمام جهان است و یک تعهد و تلاش برای تحقق صلح و برادری. همه می توانند با امام زمان ارتباط داشته باشند همان طور که مسیحیان با حضرت مسیح ارتباط دارند با حضرت مسیح صحبت می کنند و مطمئن هستند که او می شنود و پاسخ می دهد بنابراین این منحصر به من نیست وهر کسی می تواند گفتگو کند.امام مهدی (عج) و حضرت مسیح (ع) با هم دنیا را پر از صلح خواهند کرد

ان.بی.سی : شما در صحبت هایتان گفتید که ممکن است وقتی ایشان ظهور بکند نبرد نهایی بین خیر و شر انجام شود.؟

رئیس جمهور: من چنین حرفی نزدم . او برای صلح می آید. این حرف هایی که می زنند نبرد اتفاق می افتد نبردهای گسترده؛ این حرف های صهیونیست ها است. امام مهدی (عج) با علم و اندیشه و فرهنگ می آید او می آید که جنگ و کینه نباشد . درگیری نباشد. همه را دعوت به برادری می کند البته با حضرت مسیح، با هم خواهند آمد و به اتفاق هم دنیا را پر از صلح خواهند کرد. این داستانهایی که ساخته اند و در دنیا منتشر کرده اند که جنگ های گسترده اتفاق می افتد دروغ است.

ان.بی.سی : عده ای میخواهند بدانند آیا شما اجازه می دهید که علیه شما اپوزیسیونی وجود داشته باشد و رهبری اپوزیسیون بتواند صحبت کند.؟

رئیس جمهور: اینجا که مخالفت بسیار علنی و گسترده است . آزادترین نوع بیان در ایران است . البته همه باید قانون را رعایت کنند بسیاری از افراد در اینجا مرزهای قانونی هم را پشت سر می گذارند حداقل علیه من هر چیزی که می خواهند می گویند احساس نگرانی هم ندارند اما واقعا دولت آمریکا اجازه می دهد یک اپوزیسیونی باشد که بخواهد اساس حکومت آمریکا را براندازی کند؟همه باید تابع قانون باشند. مشی من خیلی باز است مخالفین من به راحتی و بدون نگرانی حرفهایشان را می زنند می توانید نگاهی به مطبوعات بیندازید ما از این بابت نگرانی نداریم.

ان.بی.سی : پدر و مادر سه نفر از کوهنوردان آمریکایی که تحت بازداشت و توقیف هستند از دولت ایران تقاضا می کنند که با رحم بیشتری نسبت به این موضوع برخورد بکند آیا شما می خواهید و این قصد را دارید که این افراد را به عنوان یک ژست انسان دوستانه در هواپیمای خودتان به آمریکا بیاورید.؟

رئیس جمهور: ما از اینکه اینها دستگیر شدند خوشحال نیستیم اما اینها به حریم مرزی ما تجاوز کردند قانون را زیر پا گذاشتند و طبق قوانین باید مجازات شوند اما از شما سوال می کنم 5 نفر از دیپلمات های ما 2 سال در اسارت نیروهای آمریکایی بودند هیچ تخلفی از قانون نداشتند در اربیل عراق مشغول کار دیپلماتیک خودشان بودند نیروهای آمریکایی که در عراق بودند بدون هیچ سندی اینها را دستگیر کردند و 2 سال در زندان نگه داشتند همین الان ایرانی هایی در آمریکا هستند که بدون هیچ سندی دستگیر شدند فقط به خاطر مواضع سیاسی بعضی از دولتمردان و سیاستمدارن آمریکایی. اینها هم خانواده دارند اینها هم مادر و همسر دارند. اینها هم انسان هستند. ما فکر می کنیم که عادلانه این است که همه اینها را با هم ببینیم. ما خوشحال نیستیم که افرادی در اسارت هستند ولی بالاخره قانون است آیا دولت آمریکا از این کار غلطی که در عراق کرد؛ با ژست انسان دوستانه عذرخواهی کرد. من چیزی نشنیدم یا ایرانی هایی که بدون جهت در آمریکا در زندان هستند؛ دولت آمریکا آنها را با یک ژست انسان دوستانه آزاد می کند. البته ما با یک شرایط برابر حاضریم کارهایی را انجام دهیم.

من با خانواده آمریکایی هایی که اینجا در زندان هستند ابراز همدردی می کنم آنها هم باید بدانند که اینها قانون را زیر پا گذاشتند به طور غیرقانونی وارد مرز شدند و در قوانین ما مجازات این افراد کاملا شفاف است با این حال من تلاش خودم را خواهم کرد که هم ایرانی هایی که در آمریکا هستند آزاد شوند و هم آمریکایی هایی که در ایران هستند. امیدوارم هر چه زودتر اتفاق بیفتد.

ان.بی.سی : چه پیامی می توانید برای پرزیدنت اوباما داشته باشید.؟

رئیس جمهور: ما حرف هایمان را زده ایم ما فکر می کنیم باید دنیا را با روش های جدید اداره کرد ما امیدواریم که تغییرات واقعی اتفاق بیفتد آماده ایم کمک هم بکنیم بالاخره سیاستی که باعث می شود یک ارتشی از 12 هزار کیلومتر دورتر بیاید در منطقه ما غرب و شرق ما را اشغال بکند آدم ها کشته شود امیدواریم این سیاست ها به طور اصولی تغییر کند من امروز گزارشی را می خواندم که در دوران اشغال عراق بیش از 650 هزار نفر کشته و زخمی و نزدیک 4 و نیم میلیون نفر آواره شدند این نشان می دهد سیاست نظامی گری دولت های آمریکا شکست خورده است. البته ما می دانیم صهیونیستهایی که در آمریکا هستند نمی خواهند شرایط عوض شود سود آنها در جنگ است سود آنها در درگیری است آنها البته سنگ اندازی می کنند و فشار می آورند که تغییراتی اتفاق نیفتد اما اگر آقای اوباما تصمیم قطعی داشته باشند که تغییرات اساسی بدهند ما کمکشان خواهیم کرد و امید داریم که موفق شوند.

ان.بی.سی : هفته دیگر شما در مجمع عمومی سازمان ملل با جهان صحبت خواهید کرد و تظاهرات گسترده ای هم علیه شما سازماندهی شده است. پیام شما به این تظاهر کنندگان چه خواهد شد و پیام شما به جهان چه خواهد بود وقتی که دارید هفته دیگر با آنها صحبت می کنید.؟

رئیس جمهور: حالا هفته آینده منتظر باشید و مطالب را خواهید شنید پیام ما پیام انسانی است ما آنها را به منطق و عدالت دعوت می کنیم. البته هم آنها می دانند و هم ملت ما می دانند و همه ملت ها می دانند اقدامات سیاسی محدودی که تحت هدایت سرویس های سیاسی انگلیس و آمریکا اتفاق می افتد اینها تاثیری در مناسبات جهان ندارد البته ما هر کس اظهار نظر کند به اظهار نظرها احترام می گذاریم و به منطق و عدالت و به دوستی و احترام به مردم دعوت می کنیم. ما باید به اندیشه مردم احترام بگذاریم کسی نباید تلاش کند نظرش را تحمیل کند همه نظراتشان را مطرح می کنند که باید منطقی باشد ملت ها هم انتخاب می کنند باید این حق را به ملت ها بدهیم که خودشان انتخاب کنند. ان شاءالله موفق باشید

ان.بی.سی : تشکر می کنم آقای رئیس جمهور از اینکه با ما صحبت کردید.