جامعه فرهنگی نسبت به فرهنگ دفاع مقدس غفلت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ مهدی ابوالحسنی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: جنگ ما مانند دیگر جنگ های دنیا نبود و جریانی فرهنگساز را رقم زد اما غفلت هایی در این زمینه در مراکز فرهنگی، دانشگاهها و آموزش و پرورش انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: در سیستم فرهنگی کشور بیش از آنکه دغدغه های فرهنگی باشد دغدغه تامین معیشت کارکنان وجود دارد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کرمان افزود: کتابخانه دفاع مقدس کرمان 230 عنوان و 6 هزار جلد کتاب دارد که بعلت اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف استقبال از این مکان رضایت بخش نیست.

وی از راه اندازی 2 کتابخانه با موضوع دفاع مقدس در دانشگاههای ولیعصر رفسنجان و شهید باهنر کرمان خبر داد.

ابوالحسنی با اشاره به جمع آوری 150 هزار سند دفاع مقدس استان کرمان در سال گذشته خاطرنشان کرد: در این مدت 100 هزار سند نیز ساماندهی شد.

وی با بیان اینکه جمع آوری و ساماندهی اسناد مربوط به دفاع مقدس بزرگترین طرحی است که در راستای تعالی بشریت شکل می گیرد، گفت: در سال جاری 300 هزار سند دیگر در استان کرمان جمع آوری می شود.

وی افزود: 72 نفر در زمینه جمع آوری و ساماندهی اسناد دفاع مقدس با مرکز اسناد کرمان همکاری می کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان افزود: برای جمع آوری و ساماندهی اسناد استان کرمان 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تاکنون 2 میلیارد ریال آن محقق شده است و استان کرمان در این زمینه یکی از استان های موفق کشور است.

ابوالحسنی به بازخوانی 10 عملیات دفاع مقدس که رزمنده های کرمانی در آن نقش داشتند در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سه عملیات "کرخه کوب"، "ثامن الائمه" و "طریق القدس" تدوین شده و آماده چاپ است.

وی عنوان کرد: امسال 15 عملیات بازخوانی می شود که در این زمینه با 10 هزار رزمنده دفاع مقدس گفتگو می شود.

وی اضافه کرد: از مجموع شش هزار شهید استان کرمان برای 80 شهید کتاب چاپ شده است و هر خانواده شهید که بتواند 60 خاطره کاربردی درباره شهید را تهیه کند بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان کتاب را چاپ می کند.

ابوالحسنی افزود: افراد گمنام و پیشکسوتان جنگ در استان کرمان در زمینه چاپ کتاب های ویژه شهدا همکاری می کنند بطوری که یکی از این افراد تجدید چاپ 25 عنوان کتاب را با اعتباری برابر با 500 میلیون ریال برعهده گرفته است