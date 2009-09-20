آمریکا با انصراف از طرح سپر موشکی در اروپا امتیازی به روسیه نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" در ستون نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز نوشت : برنامه های قبلی دست کم تا سال 2017 عملی نمی شد.

وی بر این موضوع پافشاری کرد: تغییر این تصمیم انعطاف پذیری بیشتری را برای پذیرش راهکارهای جدید و همزمان با افزایش تهدیدها و کاهش تهدیدهای قبلی فراهم می کند.

گیتس در این مقاله نوشت : ما هم اکنون به تقویت سپر دفاع موشکی در اروپا فکر می کنیم. این درحالی است که سیستم قبلی شامل استقرار یک سیستم رادار در جمهوری چک و چند موشک رهگیر در لهستان بود.

وی همچنین با ابراز امیدواری درباره طرح جدید، از اجرای این برنامه طی سالهای آتی خبر داد.

گیتس مدعی شد : طرح جدید آمریکا با افزایش توانایی های ضد موشکی همراه است.

در همین حال وزیر دفاع آمریکا خواستار مشارکت بیشتر مقامهای جمهوری چک در سپر جدید موشکی در اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از زمان احراز مقام ریاست جمهوری باراک اوباما در کاخ سفید، روابط میان مسکو و غرب بهتر شده است.

وزیر دفاع آمریکا پیشتر با تکرار ادعاهای نخ نماشده این کشور با تهدید جلوه دادن پیشرفتهای موشکی ایران، بر استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی تاکید کرده بود.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.