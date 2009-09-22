مریخ به تازگی سرخ رنگ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون دانشمندان بر این باور بودند رنگ سیاره مریخ تحت تاثیر آب مایع که بیلیونها سال پیش بر سطح سیاره جاری بوده و باعث اکسیده شدن سنگهای سطح سیاره شده به این رنگ گراییده است. اما پس از فرود کاوشگرهای اسپیریت و آپارچونیتی بر روی سطح مریخ در سال 2004 دانشمندان نشانه هایی از مواد معدنی خاصی بر روی این سیاره یافتند که در اثر جریان آب از بین رفته است. به بیانی دیگر غبار سرخ رنگ موجود در سطح مریخ هرگز با آب مایع در تماس نبوده است.

اکنون مطالعات جدید مکانیزمی جدید را به منظور توضیح رنگ سرخ مریخ بدون حضور آب ارائه کرده است. در واقع این مطالعه نشان می دهد مقادیر وسیع غبارهای سرخ رنگ موجود در سیاره مریخ به تازگی بر روی این سیاره به وجود آمده است. بر این اساس ساییده شدن سنگها در اثر فرسایش می تواند مواد معدنی سرخ رنگی به وجود آورد تا رنگ مریخ را به شکل کنونی اش تبدیل سازد.

به منظور آزمایش این نظریه جدید محققان نمونه هایی از ماسه های کوارتزی را در محفظه ای شیشه ای قرار داده و توسط ماشینی که با ایجاد حرکت فرایند بادهای مریخی را شبیه سازی می کرد این نمونه ها را دچار فرسایش کردند. نتیجه این آزمایش نشان داد نیروی وارد شده که با جریان ملایم باد در مریخ برابری می کرد برای ایجاد فرسایش کافی بوده و 10 درصد از دانه های ماسه را طی هفت ماه به ذرات غبار تبدیل می کند.

دانشمندان سپس پودر مغناطیسی را به این محفظه افزودند و با ادامه فرایند حرکتی محفظه مشاهده کردند ماسه ها سرخ تر و سرخ تر می شوند. پدیده ای که به اعتقاد محققان می تواند توضیحی مناسب برای سرخ رنگ بودن غبارهای مریخی بدون حضور آب مایع به شمار رود.

زمانی که دانه های ماسه درون محفظه حرکت می کنند، حرارتی به وجود می آید که این حرارت باعث تجزیه برخی پیوندهای شیمیایی شده که در تماس با مواد مغناطیسی ماده ای جدید به نام هماتیت شکل می گیرد، ماده ای که سرخ رنگ بوده و می تواند عاملی قانع کننده برای سرخ بودن رنگ سیاره مریخ به شمار رود.

بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، با وجود اینکه تا کنون امکان اثبات وقوع این پدیده بر روی مریخ به وجود نیامده است اما می توان از آن به عنوان توضیحی قانع کننده برای سرخی خاک مریخ در نبود آب مایع یاد کرد. در این صورت به دلیل سرعت بالای رخ دادن این فرایند می توان نتیجه گرفت که سرخی رنگ مریخ پدیده ای جدید است و مریخ از ابتدا به این رنگ نبوده است.