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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۸:۱۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان و همچنین برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با برزیل از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی ام شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم سپتامبر سال 2009 میلادی.

- رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از امروز در شهر "هرنینگ" دانمارک برگزار می شود که حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم، مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم و سعید ابراهیمی در وزن 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.

- تیم ملی فوتسال کشورمان ساعت 17 امروز در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود برابر تیم ملی فوتسال برزیل قهرمان جهان به میدان می رود.

- دومین روز از تورنمنت بین‎المللی بسکتبال چین امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* مهرام - هوکایدو ژاپن
* سئول سامسونگ کره‎جنوبی - المپین چین

کد مطلب 949953

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