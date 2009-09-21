تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی ام شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم سپتامبر سال 2009 میلادی.

- رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از امروز در شهر "هرنینگ" دانمارک برگزار می شود که حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم، مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم و سعید ابراهیمی در وزن 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.

- تیم ملی فوتسال کشورمان ساعت 17 امروز در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود برابر تیم ملی فوتسال برزیل قهرمان جهان به میدان می رود.

- دومین روز از تورنمنت بین‎المللی بسکتبال چین امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* مهرام - هوکایدو ژاپن

* سئول سامسونگ کره‎جنوبی - المپین چین