تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی ام شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم سپتامبر سال 2009 میلادی.
- رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از امروز در شهر "هرنینگ" دانمارک برگزار می شود که حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم، مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم و سعید ابراهیمی در وزن 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.
- تیم ملی فوتسال کشورمان ساعت 17 امروز در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود برابر تیم ملی فوتسال برزیل قهرمان جهان به میدان می رود.
- دومین روز از تورنمنت بینالمللی بسکتبال چین امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* مهرام - هوکایدو ژاپن
* سئول سامسونگ کرهجنوبی - المپین چین
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