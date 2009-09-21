مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ اعلام جزئیات تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دولتی سال 88

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار شدند: تشکیل مرجعی صلاحیت دار برای رسیدگی به شایعات و اتهامات

کلینتون: زمان انتخاب برای ایران فرا رسیده است

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر: نباید فضا را به تهمت و سوء ظن آلوده کرد



ایران :

تاکید رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید سعید فطر: فضای اتهام و بدگمانی را از جامعه دور کنید

در گفتگو با شبکه تلویزیونی ان. بی. سی آمریکا؛ احمدی نژاد: آماده کمک به اوباما برای تغییر هستیم

روز 31 شهریور انجام می شود؛ پرواز نخستین اسکادران صاعقه در رژه نیروی هوایی ارتش

در زاهدان رخ داد؛ گلوله باران مرد نقابدار در بنگاه معاملات املاک

ابرار:

احمدی نژاد: همه می توانند با امام زمان (عج) ارتباط داشته باشند!

کلینتون: ایران درباره تعلیق فعالیتهای هسته ای اش با آمریکا تعامل کند

رئیس کل بیمه مرکزی ایران: مرحله دوم آزادسازی صنعت بیمه از مهرماه آغاز می شود

بر اساس نظر آیات عظام وحید خراسانی، صافی گلپایگانی و صانعی، امروز عید فطر است

ابتکار:

در نماز عید سعید فطر مطرح شد؛ انتقاد شدید رهبر انقلاب از فضای تهمت و بدگمانی

هاشمی رفسنجانی در حاشیه نماز عید فطر: سیاسیون دست از دعو بردارند

نامه توکلی به موسوی و خاتمی

سخنان وزیر اطلاعات درباره ترورهای اخیر کردستان

تفاهم:

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر: رواج شایعات و تهمتها در جامعه تاسف بار است

اسامی 13 برند برنج وارداتی غیر استاندارد

تب طلا همچنان بالا است

تهران امروز:

در خطبه های نماز عید فطر صورت گرفت؛ انتقاد رهبر معظم انقلاب از فضای اتهام در جامعه

منصبی جدید برای اسفندیار کابینه

نامه توکلی به خاتمی و موسوی



جام جم :

"جام جم" گزارش می کند؛ شهریه های 30 تا 500 هزار تومانی مهد کودک ها

رهبر معظم انقلاب در نماز عید سعید فطر: رواج تهمت های متقابل، فضای جامعه را تاریک می کند

ورود 15 فروند بوئینگ و ایرباس به ناوگان هوایی ایران



جوان:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های عید سعید فطر: گناه تهمت به نظام سنگین تر است

نظرسنجی جالب یک موسسه آمریکایی درباره انتخابات ایران

حمله ناکام دزدان دریایی به 3 کشتی تجاری ایران

جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر: فضای جامعه را فضای برادری و مهربانی قرار دهیم نه سوء ظن

نتایج نهایی پذیرفته شدگان دانشگاه شاهد امروز اعلام می شود

ایران صاحب اولین "اسکادران صاعقه " شد

مرکز آمار اعلام کرد: 785 هزار تومان متوسط هزینه خالص ماهیانه یک خانوار شهری

حمایت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: جمهوری اسلامی ایران در مقابل تعرض عقب نشینی نخواهد کرد

آیت الله مکارم شیرازی: دشمن برنامه ریزی کرده تا عقاید جوانان ما را تخریب کند

ساعت رسمی کشور سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود

حیات نو:

رهبر انقلاب: سخنان متهمان درباره اشخاص حجیت شرعی ندارد

یورو جایگزین دلار در محاسبات حساب ذخیره

نامه فرزندان هاشمی به رئیس قوه قضائیه

برخی مراجع امروز را عید فطر اعلام کردند

حزب الله:

در نماز عید سعید فطر مطرح شد؛ انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب از ترویج فضای تهمت و بدگمانی

نصرالله: هیچ کس حق امتیاز دهی درباره فلسطین را ندارد

تصویب اولین قطعنامه ضد صهیونیستی در آژانس

مدارس سراسر کشور چهارشنبه بازگشایی می شوند

خبر:

در خطبه های نماز عید سعید فطر بیان شد؛ انتقاد رهبر انقلاب از فضای تهمت و بدگمانی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: نگرانم احمدی نژاد وزیران را عوض کند

وزارت بهداشت: آلودگی برنج های وارداتی را بررسی می کنیم

دنیای اقتصاد:

طرح تقویت قدرت خرید مسکن

هفته مهم برای بورس تهران

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر: سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر حجیت شرعی ندارد

سرمایه:

نتایج آمارگیری سال 87 مرکز آمار نشان داد: دخل خانوار 50 هزار تومان کمتر از خرج

احمدی نژاد دستور داد: "یورو" جایگزین "دلار" در حساب ذخیره

پنج فرزند رفسنجانی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه: هم به اتهامات علیه ما رسیدگی کنید هم به شکایات ما

سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب: دولت آمریکا سیاست ایران هراسی را اصلاح کند

گزارش سیاست روز از بی سر و سامانی تایید سلامت مخازن گاز خودرو؛ سوخت گیری از جایگاه های CNG با برچسب های بی اعتبار

رئیس جمهور روسیه: نباید اقدامی علیه ایران صورت گیرد

کاروکارگر:

رهبر انقلاب در روز عید فطر: اگر امت اسلامی متحد بود، زورگویان نمی توانستند طرح های خود را به دولت های اسلامی تحمیل کنند

در یک تصمیم تاریخی؛ اتحادیه های کارگری انگلیس به تحریم اسرائیل رای دادند

مرکز آمار: هزینه ماهانه یک خانوار شهری به 785 هزار تومان رسید

کیهان:

15 فروند هواپیمای جدید بوئینگ و ایرباس به ناوگان هوایی اضافه می شود

ولی امر مسلمین در خطبه های نماز عید سعید فطر: گناه تهمت به نظام از تهمت به اشخاص سنگین تر است

استقبال از پیشنهاد سید حسن نصرالله در یمن برای پایان دادن به درگیریهای صعده

گسترش:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی تاکید کردند: حفظ اتحاد برای ایستادگی در مقابل دشمنان

احمدی نژاد: ایران برای ایجاد تغییر اساسی در سیاستهای آمریکا، به اوباما کمک می کند

قلعه بانی در مراسم معارفه مدیر عامل جدید سایپا خواستار شد: تولید خودروهای کم مصرف و تنوع در سبد سوختی

وطن امروز:

انتشار کارنامه نهایی آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 88

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران: مدارس سراسر کشور چهارشنبه بازگشایی می شود

"درباره الی .." نماینده ایران در اسکار 2010

همبستگی:

در خطبه های نماز عید سعید فطر مطرح شد؛ انتقاد مقام معظم رهبری از ترویج فضای تهمت، سوء ظن و بدگمانی

درخواست فرزندان هاشمی رفسنجانی از رئیس قوه قضائیه جهت تشکیل مرجعی صلاحیت دار برای رسیدگی به شایعات

احمدی نژاد در آستانه سفر به آمریکا: ایران برای ایجاد تغییر اساسی به اوباما کمک می کند

همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: ترفندهای دشمنان بر روحیه این ملت بزرگ اثری ندارد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: تغییر شاخص های هزینه خانوار در سال 87

با توجه به شایستگی های آخرین فیلم اصغر فرهادی؛ "درباره الی" نماینده سینمای ایران در اسکار 2010 شد

تغییر ساعت؛ 24 امشب

هدف واقتصاد:

رئیس جمهور دستور داد: جایگزینی یورو در محاسبات حساب ذخیره ارزی

برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست ها؛ احمدی نژاد: ایران به اوباما کمک می کند

نامه فرزندان هاشمی رفسنجانی به رئیس قوه قضائیه

اعلام اسامی 13 نوع برنج وارداتی غیر استاندارد