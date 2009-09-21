هیچ احدی حق ندارد توافقنامه ای را به زیان حقوق ملت فلسطین امضا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب مردم فلسطین گفت : هر توافقنامه ای از این قبیل در صورتی که امضا شود، بی اعتبار است و ملت فلسطین به آن ملزم نخواهد بود.

هنیه که امروز در مراسم عید سعید فطر در غزه سخن می گفت، اظهار داشت : پیشنهادهایی که جرج میچل فرستاده ویژه دولت اوباما به خاورمیانه آورده است، در اساس هیچ اختلافی با پیشنهادهای دولتهای سابق آمریکا ندارد.

وی افزود : هدف از پیشنهادهای میچل، احیای روند مرده سازش به زیان حقوق ملت فلسطین و قدس و مسئله آوارگان فلسطینی است.

هنیه خاطر نشان کرد : این عید(عید فطر) پیروزی و ایستادگی است، زیرا اولین عید پس از جنگ اخیر اسرائیل به غزه است.

نخست وزیر فلسطین همچنین از پیشنهاد و طرح مصر برای آشتی میان فلسطینی ها استقبال کرد و در عین حال گفت ملاحظاتی درباره این طرح وجود دارد و حماس پاسخ خود درباره این پیشنهاد را توسط هیئتی که پس از عید فطر به قاهره اعزام می کند، تقدیم مقامهای مصری خواهد کرد.

هنیه درباره گزارش اخیر سازمان ملل متحد درباره تجاوز وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت : گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، صحت گزارشهای فلسطینی ها مبنی بر اینکه اشغالگران متجاوز مرتکب جنایات وحشیانه ای شدند، مورد تاکید قرار می دهد و این گزارش سند قانونی و حقوقی برای محاکمه سران رژیم اشغالگر در دادگاههای بین المللی خواهد بود.

وی از سکوت غربی ها در برابر این گزارش افشاگرانه ابراز شگفتی کرد.