400 مدرسه در استان قزوین نیازمند مقاوم سازی است

عسگر علی جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از مجموع هزار و 260 باب مدرسه در استان قزوین 580 مدرسه دارای استحکام و 280 مدرسه نیز تخریبی است.

وی با بیان اینکه مقاوم سازی 70 درصد اعتبارات را به خود اختصاص می دهد، بیان کرد: بازسازی مدارس بسیار پر هزینه است و براساس نگارش جدید آیین نامه دو هزار و 800 تمامی مدارس استان نیازمند مقاوم سازی، تخریب داشته و احداث دوباره است.

این مسئول با بیان اینکه همه مدارس استان دارای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هستند، گفت: هدف از اجرای این طرح، شناسایی بهتر مدارس موجود نیازمند مقاوم سازی، بازسازی و یا دارای استحکام و جمع آوری اطلاعاتی از قبیل موقعیت جغرافیایی، نوع سازه، سال تاسیس، وضعیت سازمانی، معماری، مصالح مصرفی، تعمیرات و تعداد فضاهای آموزشی است.

جوانبخت افزود: اطلاعات موجود در این شناسنامه‌ها در برنامه‌ریزی ‌های آینده برای تعمیر و نگهداری مدارس استفاده خواهد شد.

استان قزوین با یک میلیون و 143 هزار نفر جمعیت دارای 240 هزار دانش آموز و 9 هزار و 528 کلاس درس است.