پایه های تعلیم و تربیت نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری صبح دوشنبه در گردهمایی مشاوران جوان آموزش و پرورش گلستان در گرگان افزود: معلمان در پرورش نسل آینده ایران اسلامی نقش حساسی دارند و آموزش و پرورش بیس و پایه تعلیم و تربیت است.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش، بیس تعلیم و تربیت منابع انسانی در کشور است و به هرشکلی که پایه گذاری شود می تواند اثر گذاری خود را داشته باشد.

وی با تبریک عید سعیدفطر نیز گفت: عید فطر ارزشمند ترین اعیاد اسلامی بوده و برای همه مسلمین عید است.

به گفته نوری، خدواند در ماه مبارک رمضان می خواهد اگر انسانها در 11 ماه گذشته در غفلت و بی خبری بسر می بردند در این ماه با فرصتی که به وجود آمده است و با بهره گیری از فیوضات این ماه الهی نقصان و نقایص گذشته را جبران کند و از توشه این تقوی الهی نیازهای مادی و معنوی خویش را تامین کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به جنگ تحمیلی نیز گفت:‌ دشمن در جنگ تحمیلی به این نتیجه رسید که با تحرکات خشن وسخت افزاری نمی تواند این ملت و انقلاب را شکست دهد و اساسا این ملت شکست ناپذیر است.

در پایان مراسم از شش تن از جوانان موفق گلستان در راستای فعالیتهای آموزش و پرورش با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تقدیر به عمل آمد.