غذاهای آشپزخانه ای برای بیماران ICU مضر است

دکتر پریسا ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس مطالعات بالینی باید اذعان نمود که رابطه مستقیمی بین سوء تغذیه بیماران ICU و بروز نارسایی کلیوی، بروز عفونتهای خونی، کاهش پاسخ به دارو درمانی، تشدید بیماری، عدم بهبودی و مرگ و میر این بیماران وجود دارد.

متخصصان امور تغذیه معتقدند محلولهای تغذیه ای دست ساز که از طرف خانواده ها برای بیماران بستری در بخشهای ویژه تهیه می شود چندان از لحاظ تغذیه ای قابل کنترل و ارزیابی نیست.

ترابی، تغذیه روده ای را بهترین استراتژی تغذیه ای در زمانی که بیمار توانایی بلع ندارد، مگر در موارد خاص دانست و افزود: ممکن است بر اثر بروز خطای کوچکی به هنگام تهیه آنها، آلودگی محیطی نیز به غذا سرایت کند.

رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به غذاهای فرموله که با اهداف پزشکی تهیه می شود، گفت: در حال حاضر محلولهای غذایی استاندارد و معتبر تحت نظارت وزارت بهداشت در دسترس است و خانواده ها می توانند بر اساس ارزیابی های تغذیه ای که در بیمارستان انجام می شود نسبت به تهیه آنها اقدام کنند.

ترابی گفت: تنها در این حالت است که می‌ توان از رسیدن مواد مغذی معین و به میزان مشخص و کنترل شده به بدن بیمار اطمینان پیدا کرد. علاوه بر این باید از وضعیت بهداشتی غذا نیز اطمینان کامل داشت.

وی توجیه خانواده ها را در این خصوص نیازمند فرهنگسازی عمومی دانست و افزود: به طور کلی توجه به شرایط تغذیه ای بیماران به خصوص بیمارانی که از طریق گواژ تغذیه می شوند نیازمند آموزش و فرهنگسازی است. استفاده از محلولهای غذایی استاندارد که به صورت آماده و بر اساس ضوابط وزارت بهداشت در اختیار این بیماران قرار می گیرد باید جایگزین غذاهای آشپزخانه ای و دست ساز شود.