سفر هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران- کنگو به کینشازا

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت که سرپرستی آن را حمید رضا حاجی بابایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کنگو و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عهده دارد در طول اقامت 5 روزه در کینشازا با تعدادی از مقامات عالیرتبه سیاسی، پارلمانی کنگو دیدار خواهند کرد.

روابط دوجانبه، تحولات بین المللی به ویژه گسترش مناسبات پارلمانی از موضوعات مورد مذاکره هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عالیرتبه کنگو است.

هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و کنگو طی اقامت خود در کنگو همچنین از مراکز تاریخی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور دیدار خواهند کرد.