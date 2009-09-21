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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۵

سفر هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران- کنگو به کینشازا

یک هیئت پنج نفره از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و کنگو در مجلس شورای اسلامی بنا به دعوت پارلمان کنگو جهت دیداری رسمی از کینشازا روز گذشته رهسپار این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت که سرپرستی آن را حمید رضا حاجی بابایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کنگو و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عهده دارد در طول اقامت 5 روزه در کینشازا با تعدادی از مقامات عالیرتبه سیاسی، پارلمانی کنگو دیدار خواهند کرد.

روابط دوجانبه، تحولات بین المللی به ویژه گسترش مناسبات پارلمانی از موضوعات مورد مذاکره هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عالیرتبه کنگو است.

هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و کنگو طی اقامت خود در کنگو همچنین از مراکز تاریخی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور دیدار خواهند کرد.

کد مطلب 950038

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