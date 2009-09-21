موسی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این طرح 25میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است

وی افزود: این اداره‌ کل در راستای برنامه‌های خود در زمینه حفظ، نگهداری و ایمن‌سازی محورهای ارتباطی خود در استان اقدامات وسیعی را در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت: پروژه احداث تقاطع روگذر در منطقه امامزاده عبدالله آمل به منظور حذف دو مورد بریدگی همسطح و کاهش حجم ترافیک ماشین آلات سبک و سنگین احداث شده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 95 درصدی این پروژه گفت: تقاطع روگذر امامزاده عبدالله دارای دو دهنه پل 20 متری به عرض 26 متر و طول 80 متر مربع بوده که ارتفاع مفید آن حداقل 5/5 متر و داری 5/4کیلومتر رمپ و لوپ است.

رحیمی درباره اجرای عملیات خاکبرداری این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: در اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی این پروژه‌ها 35 هزار متر مربع عملیات خاکبرداری و 40 هزار متر مربع عملیات خاکریزی صورت گرفت.

وی با اشاره به مزیت احداث این تقاطع گفت: ایمن سازی محور، کاهش ترافیک ماشین‌آلات شهرک‌های صنعتی آمل، زائران امامزاده عبدالله و دانشگاه است که با اتصال محور نور، چمستان و آمل به محور ارتباطی هزار در آینده نزدیک ترافیک غرب به شرق استان از این تقاطع عبور کرده و شاهد کاهش شدید بار ترافیک در شهرستان آمل باشیم.

مدیرکل راه و ترابری مازندران در پایان تصریح کرد: طول محور ارتباطی هراز در حوزه استحفاظی استان مازندران 125 کیلومتر است در این محور 13 دستگاه تونل و شش دستگاه گالری وجود دارد.