تعداد دستگاه های دیالیز در کاشمر با تعداد بیماران تناسب ندارد

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: بیش از 80 درصد از کسانی که در بیمارستان بستری می شوند به دلیل وضعیت نامناسب مالی متقاضی برخورداری از تخفیف هستند و با اعمال این تخفیفها درآمد بیمارستانها که باید به صورت خودگردان اداره شود با خرج کردها برابر نیست.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان کاشمر با بیان اینکه خودگردانی بیمارستانها مشکلاتی برای آنها به وجود آورده است، گفت: خیرین بیشترین کمک را به بخش درمان می توانند انجام دهند.

وی خرید برخی از تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقا بخش درمان شهرستان کاشمر را از ضروریات دانست و تصریح کرد: در حال حاضر باتوجه به افزایش تعداد بیماران دیالیزی فقط به 55 بیمار خدمات رسانی می شود که حداقل چهار دستگاه دیالیز جدید مورد نیاز است که با توجه به خودگردانی بیمارستان ها در تهیه آن با مشکل مواجه هستیم.

غلامی در ادامه اختلاف بین تعرفه های دولتی و آزاد را از مهمترین مشکلات با پزشکان شهرستان عنوان کرد و افزود: برای افزایش ماندگاری پزشکان مجبور هستیم امکانات رفاهی را تا حد امکان فراهم آوریم در غیر این صورت پزشکان تمایلی به ماندن در منطقه ندارند و بیماران برای درمانهای خود مجبور هستند به شهرهای دیگر سفر کنند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در بخش درمان شهرستان به ویژه در بیمارستانها با معضل کمبود پزشک و پرستار مواجه هستیم به طوری که گاه مجبور هستیم از پزشکان مراکز روستایی کمک بگیریم، اگر بیمه ها حق و حقوق پزشکان را به موقع پرداخت کنند آنان با آرامش، وقت بیشتری برای درمان بیماران خود اختصاص می دهند.

غلامی با اشاره به اینکه چنانچه سرانه درمان در کشور به اندازه کافی باشد بسیاری از مشکلات رفع می شود، گفت: ناکافی بودن سرانه درمان در ارتباط مالی بین پزشک و بیمار تأثیر می گذارد حال آنکه اگر ارتباط مالی بین آنان قطع شود، کمتر شاهد شکایت بیماران از پزشکان به خاطر دریافت مبالغی به عنوان حق العمل خواهیم بود.