ساخت مرحله نخست بارگاه علامه بهلول پایان یافت

حسن سبزه در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: ساخت مرحله نخست بارگاه علامه بهلول با ۷۰۰ مترمربع زیربنا تمام شده و برای بهره‌برداری فاز نخست این بارگاه حدود دو میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناباد گفت: ساخت و نگهداری مرقد علامه بهلول در سال‌های اولیه به‌صورت هیئت امنایی بوده و از خرداد ماه سال ۸۷ به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ هکتار زمین از سوی افراد نیکوکار به این مکان مذهبی اختصاص یافته که ارزش ریالی آن در حال حاضر بیش از پنج میلیارد ریال است.

وی همچنین از طرح افطارگشایی در سال جاری در مرقد علامه بهلول خبر داد و گفت: در رمضان سال گذشته پنج هزار نفر در این مکان اطعام شدند.

سبزه خاطرنشان کرد: برگزاری نماز جماعت، قرائت دعای کمیل، دعای توسل، دعای ندبه و زیارت عاشورا از جمله برنامه‌هایی است که به‌طور مرتب و منظم در جوار مرقد علامه بهلول برگزار می شود.