جنگ افغانستان در آستانه شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، ژنرال استنلی مک کریستال در گزارشی محرمانه نسبت به شکست جنگ در افغانستان در صورت اعزام نشدن نظامیان بیشتر به این کشور در یک سال آینده هشدار داد.

گزارش ژنرال مک کریستال در 66 صفحه تهیه و در اختیار "رابرت گیتس" وزیر فاع آمریکا قرار گرفته وهم اکنون "باراک اوباما" رئیس جمهور ایالات متحده سرگرم مطالعه آن است.

در همین رابطه مقامات نزدیک به اوباما اعلام کردند که وی تا زمان مشخص نشدن کامل استراتژی جدید آمریکا در افغانستان، تصمیمی برای اعزام نظامیان جدید به این کشور نخواهد گرفت.

به نوشته نیویورک تایمز، مک کریستال در این گزارش به صراحت اعلام کرده که پیروزی بر طالبان در دراز مدت با وجود شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

در همین رابطه چندی پیش نیویورک تایمز از بروز شکاف در میان مشاوران رئیس جمهور آمریکا در مورد استراتژی آتی این کشور در جنگ افغانستان خبر داد.

درخواست ارتش آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر زرهی به افغانستان موجب بروز شکاف در میان مشاوران "باراک اوباما" شده، زیرا این افراد در حال بررسی تعداد دقیق نظامیان آمریکایی در افغانستان و عملیاتهای آتی نیرهای آمریکایی دراین کشور هستند.

بر اساس این گزارش، حتی پیش از درخواست فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان برای اعزام نظامیان بیشتر به این کشور، نیز بحث میان مشاوران رئیس جمهوردرباره اولویتهای آمریکا در افغانستان داغ بود.

در این میان، "جوزف بایدن" معاون باراک اوباما، رهبری مخالفان طرح افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در افغانسان را برعهده دارد. این افراد معتقدند که افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به برنامه برقراری ثبات در پاکستان ضربه می زند.

اما "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه اوباما به افغانستان و پاکستان، رهبری گروه دیگر را بر عهده داشته و معتقد است که پیروزی در افغانستان نیازمند اعزام تعداد نیروهای بیشتر به این کشوراست.

در این میان "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نیز در میان حامیان طرح افزایش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به شمار می رود. اما "رابرت گیتس" وزیر دفاع ایالات متحده پیشتراعلام کرده بود که افزایش شمارنظامیان آمریکایی در افغانستان، آمریکا را در نظر مردم افغان همانند یک اشغالگر جلوه می دهد اما بعدها تبدیل به یکی از حامیان این طرح شد.

این اختلاف نظرها در حالی است که قرار است روز دوشنبه آینده برنامه جدیدی از سوی ژنرل "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان، برای ادامه جنگ در این کشور ارائه شود. البته گزارش این ژنرال آمریکایی که شامل 25 صفحه است هم اکنون در اختیار اوباما قرار گرفته است.