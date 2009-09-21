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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

هفته گذشته 174 واحد مسکونی در گلستان دچار آبگرفتگی شد

هفته گذشته 174 واحد مسکونی در گلستان دچار آبگرفتگی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: به 174 واحد مسکونی استان که بر اثر بارندگی شدید هفته گذشته دچار آبگرفتگی شد، خدمات امداد و نجات صورت گفت.

محمد ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این حادثه 11 روستای استان دچار آبگرفتگی شد که خدمات امدادی در این مناطق نیز انجام شد.

وی اظهار داشت: باتوجه به بارندگی های شدید استان و آبگرفتگی معابر و برخی منازل مسکونی شهرها و روستاها جمعیت هلال احمر استان ضمن آماده باش کلیه شعب، کارکنان و تیمهای تخصصی امدادی از ساعتهای اولیه با اعزام تیمهای امدادی به مناطق آبگرفته شده خدمات لازم ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: حدود 100 تخته پتو، ست ظروف 20 سرویس، کلمن آب 20 عدد، تن ماهی 100 قوطی، کنسرو لوبیا 600 قوطی و قند 40 کیلو بین حادثه دیدگان توزیع شد.

نعیمی بیان داشت: توزیع روغن 100 کیلوگرم، چای 20 کیلوگرم، صابون 200 قالب، پودر لباسشویی 40 بسته، موکت 40 تخته و نایلون پنج رول از دیگر اقلامی بود که توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان عنوان کرد: 33 پرسنل، 44 امدادگر، پنج دستگاه خودرو کمک دار، هشت دستگاه آمبولانس، چهار دستگاه خودرو سواری، یک دستگاه کانکس، 10 دستگاه موتور روبین و چهار دستگاه کف تراش در این عملیاتها شرکت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بارندگی شدید هفته گذشته به بخشهای مختلف از جمله کشاورزی خسارت وارد شد.

کد مطلب 950071

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