هفته گذشته 174 واحد مسکونی در گلستان دچار آبگرفتگی شد

محمد ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این حادثه 11 روستای استان دچار آبگرفتگی شد که خدمات امدادی در این مناطق نیز انجام شد.

وی اظهار داشت: باتوجه به بارندگی های شدید استان و آبگرفتگی معابر و برخی منازل مسکونی شهرها و روستاها جمعیت هلال احمر استان ضمن آماده باش کلیه شعب، کارکنان و تیمهای تخصصی امدادی از ساعتهای اولیه با اعزام تیمهای امدادی به مناطق آبگرفته شده خدمات لازم ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: حدود 100 تخته پتو، ست ظروف 20 سرویس، کلمن آب 20 عدد، تن ماهی 100 قوطی، کنسرو لوبیا 600 قوطی و قند 40 کیلو بین حادثه دیدگان توزیع شد.

نعیمی بیان داشت: توزیع روغن 100 کیلوگرم، چای 20 کیلوگرم، صابون 200 قالب، پودر لباسشویی 40 بسته، موکت 40 تخته و نایلون پنج رول از دیگر اقلامی بود که توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان عنوان کرد: 33 پرسنل، 44 امدادگر، پنج دستگاه خودرو کمک دار، هشت دستگاه آمبولانس، چهار دستگاه خودرو سواری، یک دستگاه کانکس، 10 دستگاه موتور روبین و چهار دستگاه کف تراش در این عملیاتها شرکت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بارندگی شدید هفته گذشته به بخشهای مختلف از جمله کشاورزی خسارت وارد شد.