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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

توقف فعالیت خانه فرهنگ ایرانیان در سایر کشورها آمار گردشگران را کاهش داده است

توقف فعالیت خانه فرهنگ ایرانیان در سایر کشورها آمار گردشگران را کاهش داده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: توقف فعالیتهای خانه فرهنگ ایرانیان در سایر کشورها تاکنون صدمات زیادی به صنعت گردشگری و ورود گردشگر خارجی به کشور زده است.

جعفر عطار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: فعالیت خانه فرهنگ ایرانیان در سایر کشورها به منظور توسعه صنعت گردشگری بسیار مهم است و توقف فعالیت این مراکز تاکنون صدمات زیادی به صنعت گردشگری و ورود گردشگر خارجی به کشور زده است.

رئیس جامعه هتلداران ایران، خواستار توجه بیشتر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه و قبول وضعیت موجود از سوی این سازمان شد و گفت: تابستان امسال اقامت مسافر در هتل های خراسان رضوی 30 درصد کاهش داشته است.

وی علت این کاهش را عواملی نظیر شیوع آنفلوانزای خوکی و نیز حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات عنوان کرد و گفت: شمار زیادی از گردشگران خارجی کشورهای حوزه خلیج فارس پروازهای خود را به مشهد کنسل کردند و این امر موجب کاهش ملموس گردشگران در مشهد شد.

عطار خاطرنشان کرد: متوقف کردن تبلیغات منفی و سوء علیه کشور و فضای امنیتی داخل از راهکارهای حل این مشکل و تشویق برای سفر به مشهد و کشور خواهد بود.

کد مطلب 950080

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